Решетник показал фото с подросшим сыном

Ведущий популярного реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник, который не так давно стал отцом третий раз, показал трогательный снимок с сыном.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал семейное фото, на котором держит маленького Александра на руках. Малыш в этот момент задумчиво смотрит в сторону, а многодетный папа искренне улыбается, а на втором кадре нежно целует ребенка (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня нам три месяца", – подписал публикацию ведущий.

Фанаты оценили милое фото, поэтому в комментариях пишут много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Папаша, я вас поздравляю! Пусть растет на радость своим родителям", "Какой карапузик растет! Поздравляю маму Кристину и папу Гришу", "Он так похож на вашу жену! Маленькое счастье", "Какие вы прекрасные!".

Третий ребенок в семье Решетников появился на свет в конце ноября. Тогда Григорий выложил на своей странице в социальной сети соответствующий пост, в котором поблагодарил свою супругу за малыша. Пара поженилась в 2010 году. Через три года у них родился первенец – сын Иван, а в 2017 году родился второй сын Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Решетник впервые показал лицо младшего сына. Так, телеведущий и его жена Кристина позировали на камеру в стильных светлых нарядах, и при этом держали мальчика на руках.