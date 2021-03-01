Решетник показал фото с подросшим сыном

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
4,2 т.
Решетник показал трогательное фото с сыном Александром

Ведущий популярного реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник, который не так давно стал отцом третий раз, показал трогательный снимок с сыном.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал семейное фото, на котором держит маленького Александра на руках. Малыш в этот момент задумчиво смотрит в сторону, а многодетный папа искренне улыбается, а на втором кадре нежно целует ребенка (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня нам три месяца", – подписал публикацию ведущий.

Фанаты оценили милое фото, поэтому в комментариях пишут много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Папаша, я вас поздравляю! Пусть растет на радость своим родителям", "Какой карапузик растет! Поздравляю маму Кристину и папу Гришу", "Он так похож на вашу жену! Маленькое счастье", "Какие вы прекрасные!".

Третий ребенок в семье Решетников появился на свет в конце ноября. Тогда Григорий выложил на своей странице в социальной сети соответствующий пост, в котором поблагодарил свою супругу за малыша. Пара поженилась в 2010 году. Через три года у них родился первенец – сын Иван, а в 2017 году родился второй сын Дмитрий.

Решетник держит на руках маленького сына
Решетник держит на руках сына Александра
Комментарии поклонников
Комментарии поклонников

Как сообщал OBOZREVATEL, Решетник впервые показал лицо младшего сына. Так, телеведущий и его жена Кристина позировали на камеру в стильных светлых нарядах, и при этом держали мальчика на руках.

Украиназвездышоу-бизнесшоулюдиГригорий Решетник