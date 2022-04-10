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Репетитор из Украины "кинула" российскую блогершу и бизнес-леди Илону Дрожь на деньги: украинцы ликуют. Видео

Дарья Самборская
Люди
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Репетитор из Украины 'кинула' российскую блогершу и бизнес-леди Илону Дрожь на деньги: украинцы ликуют. Видео

Российская блогерша Илона Дрожь пожаловалась, что репетитор английского языка из Украины взяла с нее предоплату за 20 занятий, однако провела только одно. Пользователи сети смеются над девушкой и отмечают, что украинские женщины – лучшие.

Дрожь рассказала в Instagram, что всеми оплатами занимается ее ассистентка. Когда блогерша решила прекратить занятия с репетитором, захотела вернуть средства, однако ей отказали (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оплатами у меня занимается ассистентка, поэтому я ничего не знаю. Девочка, с которой я занимаюсь английским, из Украины, поэтому переводить (деньги, – ред.) ей было довольно сложно. Они договорились, что моя помощница будет оплачивать несколько занятий. Когда я решила перестать заниматься и вернуться в Россию, я написала Насте, она попросила вернуть, но та сказала, что возврата не будет, и тогда я узнала, что она взяла с моей ассистентки оплату новые за 20 часов, а я отзанималась один час из 20. Короче, за 19 часов она мне торчит. Не отвечает, не выходит на связь, игнорирует все", – пожаловалась девушка.

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В то же время пользователи сети одобрительно оценили поступок репетитора из Украины. Они отметили, что женщина поступила правильно.

Российская блогерша пожаловалась, что ее "кинули" на деньги.
Российская блогерша пожаловалась, что ее "кинули" на деньги.

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