Репетитор из Украины 'кинула' российскую блогершу и бизнес-леди Илону Дрожь на деньги: украинцы ликуют. Видео

Российская блогерша Илона Дрожь пожаловалась, что репетитор английского языка из Украины взяла с нее предоплату за 20 занятий, однако провела только одно. Пользователи сети смеются над девушкой и отмечают, что украинские женщины – лучшие.

Дрожь рассказала в Instagram, что всеми оплатами занимается ее ассистентка. Когда блогерша решила прекратить занятия с репетитором, захотела вернуть средства, однако ей отказали (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оплатами у меня занимается ассистентка, поэтому я ничего не знаю. Девочка, с которой я занимаюсь английским, из Украины, поэтому переводить (деньги, – ред.) ей было довольно сложно. Они договорились, что моя помощница будет оплачивать несколько занятий. Когда я решила перестать заниматься и вернуться в Россию, я написала Насте, она попросила вернуть, но та сказала, что возврата не будет, и тогда я узнала, что она взяла с моей ассистентки оплату новые за 20 часов, а я отзанималась один час из 20. Короче, за 19 часов она мне торчит. Не отвечает, не выходит на связь, игнорирует все", – пожаловалась девушка.

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В то же время пользователи сети одобрительно оценили поступок репетитора из Украины. Они отметили, что женщина поступила правильно.

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