Рэпера DMX госпитализировали из-за передозировки наркотиками: звезда в критическом состоянии

Obozrevatel Люди 11:00, 4.04.2021

Известного американского рэпера DMX госпитализировали из-за передозировки наркотиками – у артиста случился сердечный приступ. На данный момент его подключили к системе жизнеобеспечения.

Как сообщают врачи, сейчас рэпер находится в критическом состоянии в реанимации, говориться в издании TMZ. Адвокат отметил, что пока не готов делать какие-то прогнозы.

У артиста случился сердечный приступ.
Associated Press

К слову, ранее DMX признавался, что начал употреблять наркотики с 14 лет. Позже музыкант несколько раз проходил лечение от наркозависимости. А в 2019 году рэпер находился на реабилитации в наркологическом центре.

Напомним, Эрл Симмонс, более известный под псевдонимом DMX (от Dark Man X) – американский рэпер и актер. Шесть альбомов подряд музыканта дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200. Также DMX снялся в нескольких фильмах, самые известные из которых – "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения" и "От колыбели до могилы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Ловато перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки наркотиками

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