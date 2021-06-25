Рене Зеллвегер завела роман с ведущим, который младше на 10 лет – СМИ

Американская актриса Рене Зеллвегер начала встречаться с британским телеведущим Антом Анстедом, который младше нее на десять лет. Пара познакомилась на съемках шоу Анта Discovery + Celebrity IOU Joyride.

Пока они не афишируют свои отношения. Об этом пишет издание TMZ.

Отмечается, что недавно Анстед официально развелся со своей женой Кристиной Хаак. Телеведущий был уже дважды женат и имеет троих детей от предыдущих браков.

В свою очередь, Зеллвегер имела несколько громких романов, в том числе и с Джимом Керри и Брэдли Купером. Также знаменитость была замужем всего четыре месяца за Кенни Чесни.

Кроме того, в 2012 году актриса встречалась с музыкантом Дойлом Брамхолли II.

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Коротко о знаменитости:

Рене Зеллвегер – американская актриса и продюсер. Лауреат двух премий "Оскар" и BAFTA, четырех премий "Золотой глобус", а также трех "Премий Гильдии киноактеров США" и премии "Независимый дух". Обладательница звезды на Голливудской "Аллее славы".

Среди фильмов с ее участием – "Джерри Магуайер" (1996), "Весь огромный мир" (1996), "Я, снова я и Ирэн" (2000), "Белый олеандр" (2002), "К черту любовь" (2003), "Нокдаун" (2005), "Мисс Поттер" (2006), "Дело №39" (2007), "Замерзшая из Майами" (2008) и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, звезда "Ребенок Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер снялась в романтичной фотосессии для сентябрьского номера издания The Hollywood Reporter.