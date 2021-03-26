Смерть после роли: фильмы, которые стали "проклятыми" для актеров

В фильмах ужасов внушают страх потусторонние силы и маньяки, ведь ценители хоррора идут в кино именно за этими эмоциями. Куда страшнее просматривать киноленту, когда там происходила реальная мистика.

Например, с актерами, которые неожиданно умерли, когда снимались в фильме ужасов. OBOZREVATEL собрал киноленты, с которыми связаны трагические истории.

"Королева проклятых" – 2002 год

Певица Алия погибла через месяц после роли в хорроре. Кадр из фильма "Королева проклятых"

Певица Алия сыграла главную роль в фильме "Королева проклятых". Ее героиня умирает в финале, а самой Алии не стало через месяц. Она разбилась на самолете. Фильм вышел через полгода после смерти звезды.

"Полтергейст" – 1982 год

"Полтергейст" считают проклятым фильмом. Кадр из фильма "Полтергейст"

За шесть лет съемок нескольких частей хоррора "Полтергейст" умерло четыре актера. Первая трагедия произошла с актрисой Доминик Данн. Она была дома, а к ней пришел бывший возлюбленный выяснить отношения. Парень напал на девушку и хотел задушить ее. Актриса не выжила.

Джулиан Бек играл роль священника и умер от рака за несколько месяцев до окончания съемок. Команда нашла двойника и продолжила снимать фильм. Уилл Сэмпсон с "Полтергейста-2" погиб через полтора месяца после операции по пересадке сердца. Также Хезер О'Рурк умерла от инфаркта миокарда. Юной актрисе было всего 12 лет.

"Ворон" – 1994 год

На съемках было немало мистических случаев. Кадр из фильма "Ворон"

Смерть Брэндона Ли стала трагедией, которая шокировала мир. Во время финальной сцены убийства в пистолет ошибочно попала заглушка и при выстреле холостым патроном смертельно ранила актера. Мужчине было всего 28 лет. Также на съемках погиб каскадер Марк Акерстрим, ему в голову попали обломки от взрыва.

"Изгоняющий дьявола" – 1973 год

Двое актеров кино умерли после съемок. Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"

Актер Джек Мак Гоурен умер сразу после завершения съемок фильма от сердечного приступа. Позже трагедия также постигла семью актрисы Мерседес Мак-Кембридж, которая озвучила демона главной героини.

"Сумеречная зона" – 1983 год

На съемочной площадке произошла трагедия. Кадр из фильма "Сумеречная зона"

Актер Вик Морроу и двое детей погибли во время съемок в фильме ужасов. Когда в кадре гремела пиротехника, а возле озера кружил вертолет, вблизи него бежал Морроу с детьми. Взрывы повредили вертолет и он упал в водоем. От удара лопастями все трое погибли.

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