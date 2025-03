'Разве вы не хотите, чтобы они заткнулись?' Группа Green Day со сцены унизила Трампа, Маска и Венса после ссоры с Зеленским. Видео

После напряженных переговоров в Белом доме, в течение которых между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом разгорелся спор, американская панк-рок группа Green Day публично высказалась против деятельности американских политиков. Во время концерта на стадионе Marvel, что в Мельбурне, фронтмен коллектива Билли Джо Армстронг прямо со сцены обратился к фанатам с вопросом, не хотят ли они, чтобы президент США и его соратник, бизнесмен Илон Маск "заткнулись".

Ценители творчества группы поддержали 53-летнего исполнителя. После его эмоционального высказывания в зале раздались громкие аплодисменты.

"Разве вы не хотите, чтобы Илон Маск заткнулся? Разве вы не хотите, чтобы Дональд Трамп заткнулся?" – воскликнул Билли Джо Армстронг во время выступления.

Кстати, свое негативное отношение к американским политикам музыкальный коллектив Green Day продемонстрировал и с помощью песни. Фронтмен группы несколько изменил текст композиции Jesus of Suburbia, чтобы унизить Джей Ди Вэнса. Обновленные строки звучат так:

Am I retarted или am I just JD Vance?

(Или я отстал, или я просто Джей Ди Вэнс?)

We are the kids of war and peace: from Ukraine to Middle East

(Мы дети войны и мира: от Украины и до Среднего Запада)

Стоит отметить, что Билли Джо Армстронг долгое время выступает против политики Дональда Трампа. Во время выборов в Соединенных Штатах Америки он активно поддерживал Камалу Гаррис, а на многих концертах группы Green Day менял несколько строчек в песнях, чтобы унизить 47-го президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля в Белом доме прошли напряженные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. В ходе встречи между лидерами государств разгорелся спор. Как отметил украинский гарант, сначала ссора была вызвана некорректными высказываниями американских политиков о количестве погибших украинцев на войне и потерянных территориях. Позднее общение на повышенных тонах возникло из-за темы гарантий безопасности. Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на прекращение огня без гарантий.

Во время спора украинский лидер обратился к вице-президенту США Джей Ди Венсу с вопросом, был ли он в Украине, чтобы знать, какие проблемы у нас есть. На это политик ответил: "Я был. Я видел все эти stories".

Стоит отметить, что такое заявление вызвало возмущение не только граждан нашего государства, но и американского актера Миши Коллинза. Он вышел на связь в сети, где отметил: несколько раз был в Украине и именно во время этих поездок смог осознать реальные последствия террористической войны, что начала РФ.

После событий в Вашингтоне Владимира Зеленского и всех украинцев поддержали и другие мировые звезды. Некоторые селебрити довольно резко прокомментировали деятельность Трампа и его вице-президента Джей Ди Венса, отметив, что политикам должно быть стыдно за свое поведение.

