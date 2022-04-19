Рамину обвинили в работе на Кремль из-за заявлений об аннексии Крыма и войны на Донбассе. Ведущая ответила

Популярную украинскую журналистку и блогера Рамину Эсхакзай обвинили в том, что она якобы работает на Кремль. Причиной такого скандального заявления стало давнее интервью ведущей, в котором она высказала свое мнение касательно аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Звезда, которую на этой почве захейтили в соцсетях, ответила обидчикам.

Личный комментарий касательно ситуации Рамина разместила в своих Instagram-stories. Она отметила, что информация о ее работе на Кремль – фейк, не имеющий никаких доказательств.

В сети вспомнили интервью журналистки с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. В формулировке одного из вопросов, Эсхакзай высказала свое мнение об аннексии Крыма в марте 2014 года, а также начала войны на востоке страны. Она заявила, что в двух этих трагических для нашей родины событиях виноваты не россияне и украинцы, а "конкретные люди, которые не договорились".

Видео дня

Эта фраза, сказанная 2 года назад, и стала причиной травли ведущей в сети. Она решила объясниться. Однако, стоит отметить, что от своих слов Рамина не отказалась, а лишь прокомментировала высказывание.

Под "конкретными людьми", как рассказала журналистка, она имела ввиду продажных украинских политиков. Если бы у власти не было пророссийских депутатов – этого бы не произошло, уверена блогер.

"Я не хочу и не буду оправдываться за свое умение задавать провокационные вопросы и делать это мягко. Я осознанно иду на эти шаги в каждом интервью... Я не буду брать свои слова обратно. Я считаю, что аннексировать Крым и начать войну на Донбассе помогли российские агенты и пророссийские политики в Украине. Если бы у власти тогда были нормальные люди, такие как наш президент, **й им, а не наши территории. И снимать видео-разоблачения надо не на меня, а на тех п**аров, которые сейчас сидят и молчат в тряпочку", – прокомментировала Рамина.

Она также добавила, что не было никаких фактов, указывающих на ее причастность к кремлевской пропаганде, однако интернет-пользователи, не проверив подлинность информации, начали обвинять журналистку.

Знаменитость добавила, что подобные скандалы внутри страны отвлекают внимание украинцев от главного врага, войны, гибели мирных людей и военных.

"Ни одного доказательства, что я работаю на Кремль. Одни обвинения... Зрители инфу не проверяют, а просто хейтят... Чувство справедливости и мой профессионализм не позволяют мне игнорировать такие выпады. А так, это вообще не стоит моего внимания. И внимания украинцев. Подобные разоблачения отвлекают людей от главной повестки. Война в Украине и смерти наших людей", – подытожила Рамина.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Рамина призвала не делить украинцев на украиноязычных и русскоязычных. По мнению знаменитости, патриотизм измеряется поступками и делами, а не словами на том или ином языке. Журналистка заявила, что не будет общаться в быту на украинском, и попросила всех, кто не согласен с такой позицией, не навязывать ей противоположное мнение.