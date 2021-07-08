'Ради своего здоровья и ребенка': жена Джеджулы удалила видео с молитвой ведущего

Супруга украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус удалила ролик, на котором ведущий странно молится, и заявила, что сделала это ради дочери и безопасности своего здоровья. По словам девушки, это видео было только началом.

Также Леус отметила, что не собирается опускаться до уровня своего мужа. Об этом она рассказала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Решила я убрать эти предыдущие посты, хотя это было только началом и цветочками. Ради своей доченьки и своего здоровья я решила это убрать и не продолжать. Я не буду опускаться до уровня этого человека, никому ничего не доказывать. Его вранье его и погубит. Бог все видит и расставит все на свои места", – сказала Леус.

Видео дня

К слову, Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. Впоследствии пара рассталась, а уже через 49 дней после расторжения отношений помирилась и снова поженилась 31 декабря 2019 года. У супругов есть дети от предыдущих браков: у Андрея – 11-летний сын Даниэль, а у Юлии – 18-летняя дочь Ангелина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус поделилась в сети роликом, в котором показала, как ведущий молится на кухне перед иконами. Девушка отметила, что по этой причине она не хотела находиться в этой комнате.