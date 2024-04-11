Работает таксистом в Киеве, но не считает Путина виновным в войне. Где сейчас солист легендарной группы 'Нэнси', родившейся на Донбассе

Певец и композитор родом из Донбасса Анатолий Бондранеко, в свое время основавший популярную группу "Нэнси", не считает российского вождя Путина виновным в войне в Украине. По мнению исполнителя треков "Дым сигарет с ментолом", "Девушка мечты" и других, "обвинять одних президентов и лидеров не стоит", но можно скинуть ответственность на абстрактных людей, создающих "комфортные условия для политиков".

Лидер коллектива продолжает петь и общаться на русском языке, живя и работая в Киеве. Об этом в Х (ранее Twitter) рассказала Екатерина Жемчужникова, ехавшая с ним в такси.

"Меня только что на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донетчины. Я думала, она несколько преувеличивает, а когда зашла домой и погуглила, то немного прифигела", – написала юзерша.

Речь шла о группе "Нэнси" и ее фронтмене Бондаренко, который родился в Константиновке. Сам он называет место рождения так: "Я родился на планете Земля! Родимое место – Украина, Донецкая обл. г. Константиновка".

Поскольку песни коллектива были очень популярны и в России, и в Украине, подписчики певца потребовали объяснений, кого он считает виновным в геноциде украинцев, на что получили уклончивый ответ о мире "без границ, политики и войн".

"Я не против кого, а против чего! Я против насилия и войн. Я за созидание и процветание цивилизации! За любовь! Кто виноват в этой и других войнах? Виноваты люди! Те кто создает, комфортные, условия политикам и делегирует им свои полномочия делать это. Так, что обвинять одних президентов и лидеров не стоит. Без одобрения, поддержки и участия людей, войны не начинают ", – выдал артист.

По мнению Бондаренко, чтобы прекратить войну, люди должны признать своей родиной Землю.

Кстати, со своим русскоязычным репертуаром артисты гастролируют по Украине, где собирают немалые залы. Более того, на странице исполнителя есть и фрагменты выступлений за границей. Как именно 58-летний музыкант уехал, чтобы петь, например, в Вильнюсе, непонятно. Очевидно, что концерт не был направлен на популяризацию украинской культуры или сбор донатов на ВСУ.

24 февраля 2022 года певец был в Украине, но ни разу не назвал Россию виновной в войне или геноциде. Он поблагодарил всех, кто "за мир", порадовал подписчиков жизнерадостными постами и вернулся к планированию тура.

Уже в тот год он играл за границей концерты, но не согласился ехать в Россию. Также сохранилась информация, что лидер группы волонтерил в Борисполе в начале полномасштабной войны.

Интересно, что артист много лет жил в Москве, но в 2016 году был выслан. Сотрудники Федеральной миграционной службы Российской Федерации не пустили в страну украинца и держали его в аэропорту сутки.

Как писал OBOZ.UA, в 2018-м Бондаренко пережил горе – умер его сын Сергей, который тоже был участником группы. Причиной послужила внезапная болезнь, а похоронили звезду в Киеве.

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