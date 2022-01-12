Пытки в ГУЛАГе и ссылка в Магадан: как в СССР "убивали" украинского отца космонавтики Сергея Королева

В среду, 12 января исполняется 115 лет со дня, когда родился знаменитый украинский ученый и авиаконструктор Сергей Королев. Именно под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, а также состоялся первый полет человека в космос.

Однако не каждому известно, что перед тем, как возглавить ракетную программу СССР, Королев пережил репрессии, заключение и жестокие пытки в ГУЛАГе. OBOZREVATEL предлагает узнать несколько интересных фактов из жизни выдающегося украинце.

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1. Свою первую модель самолета Сергей Королев спроектировал в 17 лет. Для этого он прочел немало книг, причем часть литературы освоил в оригинале – на немецком языке. Королев мечтал строить межпланетные корабли, которые будут доставлять людей на другие планеты. Он учился в Киевском политехническом институте и Московском техническом училище.

2. В 1930 году Королев должен был совершить полет на планере собственной разработки "Красная Звезда", но заболел тифом и его заменил другой летчик. Болезнь привела к осложнениям, и врачи провели Королеву трепанацию черепа. В 1931 году ученый был признан инвалидом, но после лечения сумел вернуться к работе в авиапромышленности.

3. В 1938 году Сергей Королев был репрессирован. По рассказам, он мешал Андрею Костикову занять пост директора Реактивного научно-исследовательского института № 3, и тот написал донос "о вредительстве" на Королева и еще нескольких конструкторов (двух из них позже расстреляли).

4. Репрессированного ученого жестоко пытали, сломали ему обе челюсти, а затем сослали на рудник в Магаданской области. Во время войны арестованный Королев работал в тылу под руководством Андрея Туполева – строил самолеты и ракеты, а в июле 1944 года его амнистировали.

5. Юрий Гагарин был для Королева как сын. Космонавта конструктор называл "воплощением молодости нашей планеты". 12 апреля 1961 года Гагарин под руководством Королева совершил первый полет человека в космос. Конструктор радовался и грустил одновременно. "Это я должен был полететь, но возраст уже не тот, и меня бы не пустили", – говорил он.

6. Имя Сергея Королева в СССР было засекреченным. Для всех он был главным конструктором или "К. Сергеевым". В одной из речей Хрущев заявлял, что таким образом якобы "защищает" секретных ученых от "врагов". Личность Королева рассекретили лишь после его смерти.

7. Королев мог стать лауреатом Нобелевской премии, но советские власти в 1957 году отказались сообщить Нобелевскому комитету настоящую фамилию ученого.

8. В благодарность Королеву в 1962 году украинский космонавт Павел Попович спел из космоса любимую песню конструктора "Дивлюсь я на небо". В 1973 году в честь Королева назвали кратер на Марсе, а в 1975 году – астероид.

9. Сергей Королев умер в 1966 году. Согласно официальной версии, сердце ученого остановилось из-за острой сердечной недостаточности во время операции на кишечнике. Однако данная версия умалчивает детали, которые в действительности не дали Королеву выжить.

Во время одного из допросов НКВД Королева ударили графином в лицо, что привело к серьезному перелому челюсти. В лагерях кости срослись неправильно, и челюсти Королева больше не могли открываться в полном объеме. Из-за этого в момент операции Королеву не смогли ввести в трахею трубку для искусственного дыхания, что, скорее всего, и привело к нарастанию сердечной недостаточности.

10. Музей Сергея Королева находится в Житомире рядом с Музеем космонавтики.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава SpaceX Илон Маск назвал украинца Сергея Королева одним из лучших специалистов в космонавтике. Изобретатель сообщил, что пообщался с семьей ученого за ужином.