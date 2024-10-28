Пятикратный чемпион 'Рассмеши комика' рассказал, за что на него обиделся Виктор Павлик: я этого не понял

Пятикратный чемпион телевизионного шоу "Рассмеши комика" Вася Харизма рассказал об странной ситуации, которая произошла между ним и народным артистом Украины Виктором Павликом. По словам юмориста, во время одного из концертов он представил певца, используя фразу "старый добрый", которая обидела исполнителя.

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Об этом комик рассказал в новом выпуске подкаста "Олега френды". Он признался, что до сих пор не понимает негативной реакции знаменитости.

"Была история с Виктором Павликом, которую я не понял. Я вел концерт в Дубно, а там хедлайнер – Виктор Павлик. Я говорю на сцене: "А сейчас встречайте, старый добрый, легендарный Виктор Павлик". И он выходит на сцену и говорит : "Ну, как сказал молодой парень старый, значит старый", – вспомнил юморист.

По словам Васи Харизмы, он искренне не понимает, почему артист обиделся на него. Он отметил, что не хотел задеть Виктора Павлика, поднимая тему возраста. Напротив, комик ставил целью акцентировать внимание на том, что певец уже давно на сцене и стал легендой отечественного шоу-бизнеса.

"Вот этого я что-то не очень понял. Я думаю, ну на такое обидеться, ну это странно", – добавил юморист.

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