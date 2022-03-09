'Путин, хватит убивать!' Украинские звезды обратились к президенту России

Известная певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала видео, в котором множество звезд украинского шоу-бизнеса обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Среди звезд были журналисты Дмитрий Комаров, Рамина Есхакзай, певицы Джамала, Злата Огневич, Alyona Alyona, Оля Полякова, исполнители Александр Пономарев, Melovin, Иван Дорн и другие.

Соответствующее видео Юлия Санина опубликовала на личной странице в Instagram. Также певица оставила ссылку в шапке своего профиля, перейдя по которой можно помочь украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В видеообращении знаменитости говорили фразу: "Путин, хватит убивать!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Также участие приняли певец Геннадий Ветер, солист группы Kalush Олег Псюк, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома, певицы MamaRika, Юлия Санина, Алина Паш, солистка ONUKA Ната Жижченко, рэпер Skofka, телеведущие Юрий Горбунов, Василиса Фролова, комики Юрий Ткач, Игорь Ласточкин, Николай Зырянов, блогеры Влада Юрченко, Андрей Шатырко, кинорежиссер Алан Бадоев и шеф-повар Евгений Клопотенко.

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В конце ролика появилась надпись: "Он один, а нас миллионы!".

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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