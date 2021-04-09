Пугачева записала трогательный клип к фильму "Чернобыль". Видео

Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева выпустила клип к фильму "Чернобыль", в котором продемонстрировала эмоциональное прочтение стиха Татьяны Снежиной "Мы в этой жизни только гости".

Об этом на своей странице в Instagram рассказал ее супруг, популярный артист Максим Галкин (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Для Аллы это не просто хороший фильм – это часть ее жизни, потому что в далеком 86-ом году Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души", – написал он.

Режиссером новой картины "Чернобыль" стал российский актер, сценарист и продюсер Данила Козловский. Алла Борисовна увидела ленту одной из первых. В ролике она сидит в пустом зале в кинотеатре, смотрит фильм и читает стих.

Алла Пугачева читает стихотворение. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что появился трейлер к российскому фильму "Чернобыль". Новая кинолента – эмоциональная история большой любви на фоне масштабных исторических событий, огромной человеческой драмы простого человека.