Известная российская певица, актриса и режиссер китайского происхождения Ян Гэ приняла участие в слепых прослушиваниях немецкого вокального шоу The Voice. Судьям участница ни слова не сказала о том, что с 17 лет жила в России и даже попала в местный "Голос страны" в команду путиниста Димы Билана.

Об этом OBOZREVATEL стало известно с видео выступления Ян Гэ на YouTube канале The Voice (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Певица исполнила фрагмент пекинской оперы, дополнив выступление рэп-куплетом Truth Hurts, что переводится как "Правда ранит".

Однако "правды" в эфире так и прозвучало: после того как к участнице развернулись тренерские кресла, она скрыла факт связи с РФ. "Меня зовут Ян Гэ. Я из Китая...Я просто хотела представить мою страну", – сказала певица.

Уроженка Пекина приехала в Россию в возрасте 17 лет для обучения на переводчика в Тульском университете. После этого она отправилась на учебу во Всероссийский государственный институт кинематографии, а затем начала сотрудничать с московскими театрами, а также сниматься и режиссировать российские фильмы. Как пишет издание Starhit, Ян Гэ находится в Германии с 2020 года. С момента полномасштабного вторжения России в Украину Ян Гэ ясно не показывала свое отношение к ситуации. Лишь завуалированно писала, что "войны будут всегда".

В 6 сезоне российского "Голоса" Ян Гэ попала в команду Димы Билана. На тех слепых прослушиваниях участница спела песню группы The Beatles "Come together", а затем исполнила фрагмент романса на русском языке. Судьям она сказала: "Я не чужая, я другая, но я родная". С Биланом певица дошла до финала шоу.

Напомним, летом 2022 года певец Дима Билан заявил о готовности помочь жителям Донбасса и признался, что в последние 8 лет не придавал должного значения новостям из Украины. В мае этого года Билан отказался выступать на одной сцене с певцом Jah Khalib, после того как второй поддержал Украину. 1 июня 2023 г., в День защиты детей, пропутинский артист выступил перед детьми, родители которых принимают участие в так называемой "СВО".

