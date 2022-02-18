'Проработано все лицо': пластический хирург оценил 'молодость' Пугачевой

Известная российская певица, 72-летняя примадонна Алла Пугачева всегда была в центре внимания, а последнее время особенно, поскольку продолжает удивлять общественность своей "молодостью". Однако поклонники подозревают, что артистка обязана этим пластической хирургии. Так оно и есть, по словам врача-косметолога Дмитрия Китиашвили.

Эксперт заявил, что Алле Пугачевой "повезло с генетикой", но, несмотря на это она все же обратилась к пластике. В комментарии для российского Telegram-канала пластический хирург и косметолог, рассказал, что на поддержание своей молодости, а именно, на операции лица, певица потратила 3,5 миллиона рублей (1,3 миллиона гривен) (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Проработано все лицо, против возраста не пойти. Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделана шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала", — сказал Дмитрий Китиашвили.

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Он добавил, что не обошлось и без абдоминопластики и липосакции, за которые знаменитость отдала около 2 миллионов рублей (743 тысячи гривен).

Отметим, что, скорее всего Алла Пугачева прибегает к пластической хирургии, чтобы соответствовать своему 45-летнему супругу Максиму Галкину, а также детям-первоклашкам.

Несмотря на то, что артистка все чаще становится объектом критики по поводу своей внешности, певица никак не реагирует на эти комментарии в свой адрес. Однако на прошлой неделе она выставила видео на личной странице в Instagram, в котором решила ответить все своим недоброжелателям.

"Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило – не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой и они этого не переживут", – сказала Алла Пугачева.

Коротко о знаменитости:

Алла Пугачева – известная советская и российская певица, народная артистка СССР, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Также она является лауреатом государственной премии России.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что секрет голливудской улыбки Аллы Пугачевой заключается в установленных керамических винирах, которые обошлись звезде не менее чем в 2 млн рублей (более 723 тыс. гривен).