Пропавший в Казахстане звезда сериала 'Интерны' нашелся и рассказал, что с ним произошло

Российский актер Илья Глинников, известный по своей роли Глеба Романенко в сериале "Интерны", нашелся в Казахстане после того, как 6 дней не выходил на связь. 9 января утром его и других туристов доставили в московский аэропорт.

Все это время, с 3 января, артист находился в лагере в горах Алма-Аты, пока в стране продолжались массовые протесты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как известно, Глинников отправился на экспедицию в Казахстан с группой экстремалов для восхождения на пик Талгар – горная вершина Тянь-Шаня на отроге Заилийского Алатау, высота которой составляет 4979 м над уровнем моря.

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Мать знаменитости была последней, с кем он связывался 3 января. Уже на следующий день связь с сыном пропала.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что 9 января Илья улетел из республики вывозным бортом в сопровождении военных. Российские СМИ пишут, что актер цел и невредим.

"В аэропорту стало спокойнее. Незабываемые приключения. Когда мы шли на пик Хрищатого, кто-то шел на парламент в Казахстане", – рассказал кинозвезда журналистам.

Коротко о звезде:

Илья Глинников – 37-летний российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Наиболее известен по роли Глеба Романенко в телесериале "Интерны". Принимал участие в 5-м сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ в качестве главного героя.

Для справки:

С 1 января в Казахстане напряженная политическая ситуация – из-за повышения цен на автогаз начались протесты, которые вскоре переросли в массовые митинги, погромы и столкновения с силами безопасности в крупных городах страны. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих "террористами". Он обратился за поддержкой к Путину, а также другим странам Организации Договора о коллективной безопасности.

В республику ввели иностранные войска. Площади, где собирается народ "чистят" – точное количество пострадавших и погибших пока неизвестно.

"Военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алматы с винтовками. Сообщается, что водителей авто, нарушающих комендантский час, принудительно останавливают, под прицелом заставляют заглушить двигатель и лечь лицом на асфальт", – пишет Orda_kz о ситуации в стране за последние сутки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актер из "Сватов" получил награду от Минобороны России и Путина. Правительство страны-агрессора вручает ее за развитие своей военной истории и реализацию общественных проектов историко-патриотической направленности.