Производство 'Говорит вся страна' остановлено: Суханов назвал две причины, почему выпуска об избиении девочки в Белой Церкви не будет

Журналист Алексей Суханов сообщил, что съемки ток-шоу "Говорит вся страна", которое он ведет, остановились. Из-за этого также не будет выпуска об избиении 12-летней девушки в Белой Церкви. Оказалось, что у проекта нет финансирования и нормальных рейтингов.

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Печальную новость Алексей Суханов сообщил в Instagram. Он также прокомментировал инцидент с избиением и отметил, что ничего поделать не может с этим, равно как и осветить на телевидении.

"Что мы будем делать, если производство проекта остановлено из-за малых рейтингов и отсутствия средств? Пишите на канал, требуйте обновления "Говорит вся страна". "Цветок" не выживает, если за ним не ухаживать и не поливать его! Все время мы были "падчерицами" в нашем обществе, о котором вспоминали только, когда такое случалось, и забывали, когда волна социального гнева сходила! Надо беречь то, что есть. Не знаю, что еще вам ответить, потому что зритель свое дело, к сожалению, сделал!" – сообщил журналист.

Он также прокомментировал от себя произошедший в Белой Церкви инцидент. Алексей Суханов забил тревогу из-за того, что подобные события не освещают публично и не разбирают подробно, что раньше делало шоу "Говорит вся страна".

"В течение 12 лет в "Говорит Украина", потом в "Говорит вся страна" мы били тревогу, пытаясь привлечь внимание к этому стыду, что до сих пор остается нам в наследство со времен советщины, когда это активно деградировало из-за смещенных ценностей и разрушения модели "государство-человек", например! Все гораздо глубже, чем мы думаем! Однако нашу работу высмеивали, обесценивая до уровня шуток о маргиналах и сексе! Нам нужно проснуться, прежде всего включив наконец мозги и вспомнив не только об уважении к себе, но и к другим, которые вокруг!" – возмутился Алексей Суханов.

Журналист призвал общество больше обращать внимание на общественные проблемы, которые происходят вокруг, ведь теперь его ток-шоу этого не сможет делать.

"Зачем они тянут в студию тех маргиналов! Зачем стыдят Украину?" – распространенные обвинения, которые я слышал постоянно как ведущий социального ток-шоу! Так вот, родные, вы хотите смотреть и готовы с восхищением воспринимать только бурлеск "красивых шоу", даря именно им рейтинги и поддержку? Тогда готовьтесь – такого стыда, как в Белой Церкви, будет только больше, пока вы танцуете, поете, смеетесь и тому подобное!" – добавил Суханов.

Ранее OBOZ.UA писал о новых подробностях по делу вокруг избиения девушки в Белой Церкви. Пострадавшая – переселенка, просто пытавшаяся найти друзей.

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