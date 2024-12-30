'Проиграл в автоматах': участница 'Холостяка' и бывшая жена волонтера Кошельника обвинила его в растрате денег для ВСУ

Бывшая жена волонтера и блогера Дениса Кошельника Анна Павловна, которая также участвовала в шоу "Холостяк", заявила, что ее экс-муж является мошенником. По словам женщины, он разворовывал средства, которые собирал на помощь Вооруженным силам Украины.

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Об этом Анна сказала в интервью Маричке Довбенко на YouTube-канале "У ліжку". Она утверждает, что Кошельник проигрывал собранные донаты в игровых автоматах.

"Он сказал мне: "Скажи своим подписчикам, что это ты за свой счет сняла квартиру". Потому что он собирал деньги на ВСУ, а сам их тратил не туда. Он постоянно прикрывался мной. Я собирала посылки, он сидел в машине, курил, играл в автоматы и проигрывал донаты на автоматах", – рассказала женщина.

Анна Павловна говорит, что была свидетелем мошеннических действий со стороны волонтера Кошельника.

"Там были схемы. Мы очень ссорились из-за этого. Я пыталась объяснить, что так не нужно делать", – отметила она.

По словам женщины, ее уже начали обвинять в том, что это якобы она взяла средства, чтобы опорочить имя известного волонтера. Анна эти обвинения отвергла и призвала подписчиков Кошельника спросить, "откуда у него в первый год войны взялся белый авто BMW".

"И вообще, за что он живет? Он же не зарабатывает, рекламы не делает. Ну, я то знаю, за что. А вы знаете?" – резюмировала экс-жена волонтера.

Также в интервью женщина пожаловалась, что Кошельник применял к ней физическое и моральное насилие.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали женщину, требовавшую 1 млн грн у жены пленного защитника "Азовстали". Взамен мошенница обещала ускорить его обмен.

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