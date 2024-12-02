Продюсер 'Острых козырьков' прислал украинским военным неожиданный подарок из Англии

Британский кинематографист Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки" с оскароносным Киллианом Мерфи, прислал подарок одноименному легендарному подразделению Национальной гвардии из Харькова. Воины "Острых козырьков" получили три десятка фуражок из Англии от бренда Garrison Tailors – именно такие головные уборы стали атрибутом культовых гангстеров из Бирмингема.

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В частности, подарок украсил автограф Мерфи, сыгравшего главную роль в сериале. Фотографиями отечественных защитников поделился Ярослав Чиженко на своей Facebook-странице.

О харьковском подразделении "Острые козырьки" мир узнал после сюжета BBC, где было показано, как воины обороняют Харьковскую область во время наступления россиян на севере. Тогда военные не упустили возможность передать собственные фуражки известному актеру.

Звезда получил подарок от украинцев – один из козырьков оставил себе на память, а второй подписал и послал назад украинцам, пишет Высокий замок. Сейчас отечественные защитники группы спецназначения "Острые козырьки" отдельного отряда спецназначения "Омега" Нацгвардии Украины уничтожают российских оккупантов в самых "горячих" точках фронта.

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