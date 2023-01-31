Приянка Чопра и Ник Джонас впервые появились на публике со своей годовалой дочкой. Фото

Известная индийская актриса и обладательница титула "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра и ее супруг, американский музыкант Ник Джонас впервые вышли на публику со своей годовалой дочерью Малти Мари. Звездная семья посетила открытие собственной звезды группы The Jonas Brothers, в состав которой входит исполнитель, на Аллее славы в Голливуде.

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Малти Мари родилась в январе 2022 года при помощи суррогатной матери. Спустя год она впервые появилась со звездными родителями на таком важном для их большой семьи событии. OBOZREVATEL собрал снимки маленькой красавицы.

В этот день на Аллее славы собралась вся семья Джонасов, включая трех братьев, их жен и детей.

Дочь Ника и Приянки Чопры весело улыбалась папарацци, не капризничала и вовсе не боялась шумной суеты вокруг себя.

Джонас в своей благодарственной речи обратился к любимой и дочке, которые поддерживали его из зала.

"Моя прекрасная жена, ты – спокойствие в сумасшествии, скала во время бури, и мне нравится быть женатым на тебе. Это величайший дар. Мне нравится быть с тобой родителем Малти Мари. Малти, не могу дождаться, когда приеду сюда с тобой через 15 лет и опозорю тебя перед твоими друзьями", – мило произнес музыкант, слова которого процитировали в журнале People.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американская светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон впервые стала мамой. 41-летння звезда объявила о рождении своего первенца, который появился на свет при помощи суррогатной матери, и показала его первое фото.

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