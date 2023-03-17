''Приведите себя в физическую форму, запишитесь в тир'': Ефросинина пристыдила напыщенных бизнесменов, развлекающихся во время войны

Украинская телеведущая Маша Ефросинина публично пристыдила украинских бизнесменов, продолжающих жить на широкую ногу и демонстрировать это обществу. Звезда считает, что высокомерное поведение предпринимателей в мирных городах может повлиять на моральное состояние украинских защитников, поэтому им лучше потратить время на физическую подготовку.

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Для таких людей, считает звезда, войны вроде бы не существует. Об этом она написала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я просто ох**ваю в столичных заведениях, когда вижу, как безобразно ведут себя некоторые тщеславные бизнесмены, просто продолжая так же веселиться на широкую, как жили до большой войны", – поделилась ведущая.

По словам Ефросининой, некорректное поведение и развлечения лучше прятать за закрытыми дверями своего жилья, чтобы не влиять на моральное состояние воинов.

"У всех сейчас телефоны! Ваше поведение видят потом на видео наши воины. Большинство из них уже год без ротации сидят в окопах и гибнут, гибнут, гибнут. Повсюду трагедии и смерти. Должна быть элементарная совесть. Пойдите, запишитесь хотя бы в тир. Приведите себя в более-менее физическую форму. Война, напоминаю, в разгаре. Кто знает...", – упрекнула бизнесменов украинка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Маша Ефросинина честно ответила, ездила ли ее мама в Россию на день рождения внучки, дочери бывшей невестки экспрезидента Украины Виктора Ющенко Елизаветы. Сама звезда не поддерживает связь с сестрой.

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