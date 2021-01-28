Притулу обвинили в участии в 'российском' шоу: он объяснился

Украинский телеведущий Сергей Притула резко высказался по поводу того, что в сети появилась информация о том, что на Новом канале стартует шоу "Где логика", формат которого якобы похож на телепрограмму российского ТНТ.

Так, распространились слухи, что Новый канал купил проект у России. Притула на своей странице в Facebook решил опровергнуть это.

По словам знаменитости, когда ведущий приходит на новый проект, то он спрашивает у продюсера: "Собственная разработка или купленный формат?". Притула сообщил, что перед шоу "Где логика?" он задал соответствующий вопрос.

"Ответили: формат. Все. Далее ты погружаешься в работу, потому что ответ "формат" означает, что продукт или израильский, или купленный в Нидерландах, или в США, или в Великобритании и тому подобное. Ну я еще никогда не слышал о каких-то российских форматах", – отметил ведущий.

Мужчина добавил, что знал о том, что формат шоу есть и в России. По его словам, там также показывают известные передачи "Кто сверху?", "Интуиция", "Голос страны" и "Х-фактор", которые были куплены из-за границы, а затем адаптировались во многих разных странах.

Позже руководство Притулы объяснило, что никаких договоров между Новым каналом и ТНТ нет. Как выяснилось, правообладатель формата – британская компания.

"Но я парень настырный, обратился к руководству с требованием указать конечного бенефициара лицензионного продукта, потому что есть информация, что продукт разрабатывался в рашн камеди. Собственно, по состоянию на сейчас, я в режиме ожидания ответа. И в случае, если за этим продуктом реально торчат российские ушки, то ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет", – подытожил телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула попал в скандал из-за "поддержки" антисемитизма в своей программе "Среди недели".