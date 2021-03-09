Притула объявил, что оставил "российское" шоу на украинском канале

Украинский телеведущий Сергей Притула объявил о своем отказе от дальнейшего участия в шоу "Где логика?" на "Новом канале". Причиной решения стала информация о финансировании этого медиапродукта из России.

Официальное заявление шоумена появилось на его личной странице в Facebook. Притула отметил, что успел сняться только в первом сезоне данной программы.

"Сегодня (9 марта. – Ред.) в эфире "Нового канала" будет показан первый из 15 выпусков программы "Где логика?", которую "Новый" снимал в ноябре 2020 года. 15 выпусков – это первый сезон этого шоу на "Новом". Первый и последний с моим участием в нем, как ведущего", – написал он.

Притула уточнил, что сразу предупреждал о выходе из проекта в случае, если обнаружит в нем "российский след".

"Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет. Спасибо за внимание", – добавил он.

Напомним, ранее пользователи сети обратили внимание на то, что шоу "Где логика?" напоминает контент российского канала ТНТ. Однако Притула сначала заверил, что не слышал ничего о российских оригинальных разработках и был убежден, что формат приобрели в Великобритании или Нидерландах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула попал в скандал из-за "поддержки" антисемитизма в своей программе "Среди недели".