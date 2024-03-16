'Прислал справку'. Мария Бурмака призналась, где находится во время войны ее брат – экс-политик команды Януковича Юрий Павленко

Певица Мария Бурмака рассказала, где сейчас ее двоюродный брат Юрий Павленко, который был народным депутатом от пророссийской партии ОПЗЖ. С начала полномасштабного вторжения экс-политик находится на фронте.

В интервью OBOZ.UA артистка призналась, как непросто отнеслась в свое время к решению брата идти в команду Януковича, а также рассказала, поддерживает ли связь с родственником сейчас.

"У меня практически ни одно интервью не обходится без того, чтобы не спросили о Юре, – говорит Мария Бурмака. – Я не упрекаю, нет. И всегда отвечаю, потому что это мой брат. Естественно, его решение работать в команде Януковича стало для меня шоком, мы даже не общались какое-то время. Но сейчас мне обидно, что до сих пор есть много людей, которые хотят укусить, ущипнуть, бросить камень, задеть, сделать мне неприятно или больно, задать неудобные вопросы. Этих всех людей рядом нет, когда мне действительно тяжело. Когда земля уходит из-под ног, и я понимаю, что я вот-вот сломаюсь – их нет. А родной человек – рядом".

"С начала полномасштабной войны Юра присоединился к 130-му батальону ТРО Киева, – продолжает певица. – Но об этом меня не спрашивают. Сейчас он воюет. Летом у меня брали большое интервью для одного из YouTube-каналов, где я рассказывала об этом. А брат потом смеялся, что сразу после беседы пришел запрос на его часть, действительно ли он там служит. И прислал копию справки, сделанной его командиром. Именно из этого документа я узнала, сколько достойных поступков он совершил, какие знаки отличия. Сам он об этом не рассказывал".

Юрий Павленко – политик, начинавший свой путь журналистом – работал ведущим на студии "TV-Табачук". В 2002 году был избран в парламент 4 созыва по списку блока "Наша Украина". Впоследствии работал главой Житомирской ОГА. Был советником президента Украины Виктора Ющенко. Избирался народным депутатом 5-го и 6-го созывов от блоков "Наша Украина" и "Наша Украина - Народная Самооборона". Дважды занимал должность министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта. В 2015 году решил баллотироваться в Житомирский областной совет от "Оппозиционного блока". Депутат Верховной Рады 8-го созыва, избранный от партии "Оппозиционный Блок". В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Член Политического Совета партии "Оппозиционная платформа – При жизни". В середине 2022 Павленко в интервью назвал предателями Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Рената Кузьмина.

Полное интервью с Марией Бурмакой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 17 марта.

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