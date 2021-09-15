Принцу Гарри – 37: топ-10 интересных фактов о герцоге

15 сентября принц Гарри отмечает 37-летие. Несколько лет назад он отказался от королевских полномочий и переехал жить в США. Его жизнь всегда была насыщенна яркими, а иногда даже скандальными моментами.

В честь этого OBOZREVATEL собрал самые интересные факты из жизни принца Гарри. Также мы покажем, как он выглядел в детстве и юности (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Полное имя принца – Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор. В детстве в семье его стали называть Гарри, и теперь это имя используется в официальных источниках.

Принцесса Диана называла его "мой маленький Спенсер", так как цветом волос Гарри пошел в ее родственников.

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В 1998 году принц Гарри поступил в престижный Итонский колледж, где училось 20 премьер-министров Великобритании.

С детства принц Гарри любил животных: играл с кроликами и овцами, а также часто проводил время в конюшне.

В 2007-2008 годах принц Гарри 77 дней служил в Афганистане. Ему пришлось прекратить службу после обнародования информации в австралийском журнале. В 2012-2013 годах он снова вернулся в Афганистан для участия в 20-недельной операции в составе армейской авиации.

Любимая группа принца Гарри – Spice Girls. В 1994 году он даже встретился и пообщался с коллективом.

В 19-летнем возрасте принц Гарри снял документальный фильм "Забытое королевство", который рассказывал о проблеме СПИДа в африканских странах.

Принц Гарри стал первым членом королевской семьи, побывавшим на Северном полюсе.

Принц Гарри познакомился с актрисой Меган Маркл в 2016 году. 8 ноября 2016 Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри. 27 ноября 2017 года было объявлено об официальной помолвке Гарри и Меган.

У принца Гарри есть собственные герб и монограмма.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стало известно, как королевская семья поздравила принца Гарри с 37-летием. Они поделились в сети архивными фотографиями принца и написали приятные слова.