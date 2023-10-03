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Принцесса Шарлотта может первой нарушить семейные традиции своим некоролевским хобби

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
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Принцесса Шарлотта может первой нарушить семейные традиции своим некоролевским хобби

Восьмилетняя принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, как оказалось – активная спортсменка, которая обожает все: от тенниса до регби. Однако еще один вид спорта, который Ее Королевское Высочество любит – это футбол, как отметил в прошлом году ее гордый папа принц Уильям.

Об этом сообщает издание Mirror. Во время встречи с Женской национальной сборной Англии по футболу в парке Сент-Джордж на их тренировочной площадке Бертон-он-Трент Уильям поделился приятным известием от своей дочери. Он сказал капитану команды Лие Уильямсон: "Шарлотта хотела, чтобы я вам передал, что она действительно хороша на воротах... Она сказала: "Пожалуйста, скажи им это". Будущая звезда!".

Принцесса Шарлотта может первой нарушить семейные традиции своим некоролевским хобби
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Хотя маленькая принцесса, безусловно, не стала бы первой женщиной из Королевской семьи, которая занималась бы спортом, поскольку родом из семьи упорных всадников и олимпийцев. Впрочем, она была бы настоящей королевской первооткрывательницей, если бы выбрала карьеру в футболе. Это не единственный раз, когда в таком контексте вспоминают о принцессе Шарлотте, которая раньше рассказывала о ее любимом виде спорта – гимнастике и любви к физической активности в целом.

Не так давно Кейт Миддлтон объявили новой меценаткой Союза регби. Воспользовавшись случаем, она рассказала о любви своих детей к регби и нетболу. Кейт поделилась, что маленький принц Джордж участвует в регби и нетболе с девочками и мальчиками в своей школе, сказав: "Теперь, когда мы стремимся к равенству, девушки играют не только в нетбол, но и другие виды спорта, как регби, это великолепно".

Принцесса Шарлотта может первой нарушить семейные традиции своим некоролевским хобби

В начале этого года Кейт рассказала о любви принцессы Шарлотты к спорту, когда она участвовала в игре по регби для своей кампании Shaping Us. Найджел Гиллингем, президент Союза регби, рассказал, что Миддлтон говорила о любви троих своих детей к этому виду спорта. "Она рассказывала мне, что регулярно играет в регби со своими детьми в саду – и во многих других видах спорта, – сказал он. – Пожалуй, Шарлотта очень конкурентоспособна".

Во время участия в подкасте Apple Fitness+Time to Walk принц Уильям также рассказал о любви своих детей к танцам и поделился интересным фактом из семейной жизни. "Одна из песен, которую дети сейчас любят, это Shakira – Waka Waka, – сказал он. – Шарлотта бегает по кухне в своих платьях и балетных вещах. Это действительно счастливый момент, когда дети просто наслаждаются танцами и пением".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, каким важным королевским навыком овладела Кейт Миддлтон и что не удалось Меган Маркл.