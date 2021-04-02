Принцесса Анна получила роскошный особняк в подарок от Елизаветы

Поместье Гэткомб-Парк в Глостершире, в котором вместе со своим мужем живет принцесса Великобритании Анна, она получила в подарок от матери. Елизавета II купила недвижимость в 1976 году.

Об этом пишет издание Hellomagazine. Также на территории дворца живут дети королевской принцессы – сын Питер Филлипс со своей супругой Отэм, дочь Зара с мужем Майком Тиндаллом (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, ранее в сети опубликовали снимок гостиной принцессы Анны. Она с супругом Тимоти Лоренсом была сфотографирована во время просмотра Кубка Калькутты (регбийный матч между Англией и Шотландией).

Интерьер дома стал причиной споров: пользователи были обескуражены тем, что комната оказалась такой "захламленной": на полках много сувениров и безделушек, на полу и журнальных столиках стопки книг, а на диване и вовсе какой-то бардак.

Но были и те, кто выступил в защиту принцессы Анны, похвалив ее за то, что она не побоялась показать, как все на самом деле в ее доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, дом Меган Маркл в США выставили на продажу. Особняк в колониальном стиле герцогиня Сассекская сняла в районе Хэнкок-Парк, когда была замужем за Тревором Энгельсоном в 2011 году.