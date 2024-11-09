Принца Гарри могут депортировать из США из-за личного конфликта с Трампом: что между ними произошло и куда полетят Сассексы

Младшего сына короля Великобритании Чарльза III, принца Гарри могут депортировать из США, где он живет со своей женой Меган Маркл. Причиной принудительного переселения Сассексов может стать личный конфликт с Дональдом Трампом.

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Как сообщает Daily Mail, летом сын лидера Республиканской партии Эрик Трамп отметил: если его отец победит на президентских выборах, то вполне может депортировать внука Елизаветы II. На фоне конфликта в прошлом месяце принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Португалии.

Что произошло между Трампом и Сассексами

Первая черная кошка во взаимоотношениях между Дональдом Трампом и Сассексами пробежала в 2019 году. Тогда лидер Республиканской партии оскорбил Меган Маркл, ведь она открыто критиковала его во время предвыборной кампании, где главным оппонентом был Джо Байден. В сети слили видео, где политик говорит: "Я не знал этого. Что тут скажешь? Не знал, что она паскудница".

Позже в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в агитационном видео, где призвали американцев "голосовать против разжигания ненависти". В записи не были названы никакие конкретные имена, однако слова трактовались как поддержка Джо Байдена.

Что стало причиной возможной депортации принца Гарри

В 2023 году принц Гарри выпустил мемуары "Запасной", где признался, что в определенное время употреблял наркотики в рекреационных целях. Он злоупотреблял кокаином, каннабисом и психоделическими грибами, что, согласно законодательству США, могло стать основанием для отклонения заявки на получение визы. В одном из своих интервью Дональд Трамп предположил, что принц мог не упомянуть о наркотической зависимости, что может указывать на "особые привилегии" со стороны администрации Джо Байдена.

Как отмечает Daily Mail, после выхода биографической работы сына короля Чарльза, исследовательский институт США The Heritage Foundation подал заявку в суд с просьбой обнародовать визовые документы принца, однако она была отклонена. Директор организации Найл Гариндер отметил, что после победы Трампа дело может возобновиться.

"Обнародование иммиграционных записей Гарри стало бы очень хорошим показателем применения верховенства права одинаково ко всем. В этом есть явный общественный интерес. Если Гарри нечего скрывать, он должен поддержать показ записей", – отметил Гариндер.

По словам адвоката Майкла Уайльдса, ранее работавшего с семьей Трампа, у политика много "козырных карт", которые помогут ему реализовать депортацию принца Гарри. Единственным шансом для герцога Сассекского остаться в США может стать грин-карта, гарантирующая "очень сильную защиту" в иммиграционном суде.

Куда полетят Сассексы

Около месяца назад принц Гарри и Меган Маркл приобрели недвижимость на побережье города Мелидеш, расположенного недалеко от столицы Португалии – Лиссабона. Источник, приближенный к членам королевской семьи Великобритании, сообщил, что эта покупка была сделана не без основания. По сообщению информатора, Сассексы прилагают много усилий, чтобы установить в стране хорошие связи.

"К тому же можно ожидать, что мы увидим больше принца Гарри в Великобритании", – отметил инсайдер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Уильям впервые за шесть лет публично заговорил о своем брате Гарри, рассорившемся с семьей.

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