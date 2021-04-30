Принц Уильям и Кейт Миддлтон снялись в трогательном видео с детьми

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в честь 10 годовщины свадьбы показали нежное видео, в котором появились вместе с детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Соответствующий ролик разместили на странице в Instagram Кенсингтонского дворца (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также герцоги Кембриджские поблагодарили всех за поздравления.

"Спасибо всем за добрые сообщения в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за 10 лет поддержки, которую мы получили в нашей семейной жизни", – написали супруги.

На семейном видео, которое снял британский режиссер Уилл Уорр, пара ходит по побережью, играет с собакой и отдыхает в сельской местности с детьми. Также королевская чета с малышами готовит зефир на костре.

Коротко о знаменитостях:

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомилась в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Герцог сразу заметил яркую юную девушку, потому что на посвящении первокурсников Кейт признали самой красивой ученицей.

Королевская свадьба прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. У пары трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в честь 10 годовщины свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон Кенсингтонский дворец опубликовал романтические снимки супругов. Герцоги снялись в новой фотосессии, фотографом которой стал знаменитый Крис Флойд, работавший с изданиями Vogue, Vanity Fair, Harpers Bazaar.