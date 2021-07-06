Принц Гарри пренебрег советом Меган Маркл во время поездки в Великобританию

36- летний принц Гарри вернулся в Великобританию на открытия памятника принцессе Уэльской Диане. И во время его визита домой королевский эксперт Ричард Иден заметил одну важную особенность – Гарри отказался от своего серого костюма, который он постоянно носил после встречи с Меган Маркл.

По словам Идена, герцог выбрал темно-синий цвет, чтобы таким образом поддержать своих близких. Его мать принцесса Диана очень любила, когда мужчины носили костюмы этого цвета. Об этом сообщает издание Express (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Одна вещь, которую никто не заметил, – это уровень взаимопонимания между братьями. Вы могли заметить, что они оба были одеты в темно-синие костюмы, а Гарри не переставал носить свій серый костюм с тех пор, как встретил Меган", – объяснил подробнее королевский комментатор.

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"Я думаю, что Меган когда-то сказала своему супругу: "Ты хорошо выглядишь в сером", и он всегда носил этот цвет, но не в тот день. Это был любимый костюм Дианы. Я думаю, что в этом было определенно было особое значение", – добавил Иден.

Напомним, что даже принц Чарльз на похоронах леди Ди не был одет в черное, он был в костюме темно-синего цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцы Уильям и Гарри обменялись сообщениями о громкой победе Англии над Германией на Евро-2020. Но при этом отношения братьев остаются натянутыми.