Принц Гарри нашел вторую работу за два дня

Британский принц Гарри, который ранее устроился на работу в компанию BetterUp, также стал членом комиссии Аспенского института по борьбе с дезинформацией.

Герцог Сассекский получил эту должность, как филантроп и основатель организации Archewell. Он будет периодически принимать участие в заседаниях комиссии. Об этом пишет издание Daily Mail.

"Как я уже говорил, в современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, как отдельным лицам, так и обществу в целом", – сказал принц.

Кроме того, в комиссию приглашены шахматист и политический деятель Гарри Каспаров, невестка медиамагната Руперта Мердока Кэтрин Мердок и Сью Гордон, которая ранее занимала должность первого заместителя директора Национальной разведки США.

Герцог Сассекский устроился на две работы

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принцу Гарри, который получил должность директора по влиянию в компании по коучингу и психическому здоровью BetterUp, придется появляться в офисе фирмы в Сан-Франциско.