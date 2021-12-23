Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали 6-месячную дочь Лилибет. Фото

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выпустили рождественские открытки, на которых впервые показали свою дочь Лилибет. У герцога Сассекского на коленях сидит двухлетний Арчи, а герцогиня держит на руках шестимесячную девочку. Пользователи сети уже отметили, что рыжеволосые дети похожи на папу.

Редким семейным снимком поделился фотограф Алекси Любомирски на личной странице в Instagram. Именно он фотографировал Гарри и Меган в день помолвки и свадьбы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Это один из тех редких и особенных проектов, частью которых мне посчастливилось стать. Для меня было восхитительной честью иметь возможность продолжить историю этой семьи, которую я сначала сфотографировал как помолвленную пару, затем в день их свадьбы как супружескую пару, а теперь вижу, как их любовь проявляется в двух прекрасных детях", – душевно подписал кадр его автор.

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На фото принц позирует в рваных джинсах и рубашке. На его ногах нет обуви. Он искренне смеется, глядя на дочь. Ее держит на руках Меган, которая для съемки также выбрала джинсы, а на верх надела темно-синий гольф. Арчи, которому в мае исполнится три года, одет как папа – в джинсах и рубашке. А его сестренка позирует в белоснежном платье. Вся члены семьи широко улыбаются – даже Лилибет.

Также рождественская открытка появилась в Instagram-аккаунте благотворительной организации Team Rubicon. Они выразили благодарность герцогам Сассекским за их помощь афганским семьям.

"Мы благодарны принцу Гарри и Меган за их поддержку наших усилий по принятию афганских семей в общины по всей стране. Для нас большая честь быть среди организаций, отмеченных на праздничных открытках их семьи в этом году", – написали в посте представители фонда.

Напомним, с 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. Сейчас пара воспитывает двухлетнего сына Арчи и дочку Лилибет, которая родилась в этом году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стали известны истинные причины переезда принца Гарри и Меган Маркл в США. Оказывается, супругов возмутил выбор фотографий на столе Елизаветы ІІ во время ее выхода в эфир на ТВ на Рождество.