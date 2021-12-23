Принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили дочь Лилибет

Стало известно, что шестимесячная дочь принца Гарри и его супруги Меган Маркл – Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор – уже крещена. Это произошло на "совершенно секретной" церемонии в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщил королевский эксперт Нил Шон, ссылаясь на своего инсайдера из США, изданию Еxpress. Ранее в СМИ сообщалось, что родители планировали крестить дочь в Виндзоре, в присутствии королевы Елизаветы ІІ. Однако позже Гарри посчитал это плохой идеей и вместе с женой принял решение от нее отказаться.

Шон предполагает, что супруги не спроста так тщательно скрывают подробности своей семейной жизни и какую-либо информацию о детях. Дело в том, что скоро выйдут мемуары принца. Эксперт предполагает, что именно там и расскажут о крещении, а также покажут редкие фото двухлетнего Арчи и шестимесячной Лили.

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"Скорее всего этому посвятят отдельную главу в книге. Из нее мы узнаем, кто стал крестной мамой и крестным отцом", – отметил Нил.

Шон также предположил, что для герцогов Сассекских мемуары станут отличным способом неплохо заработать. Дело не только в продаже книг. По его мнению, многие журналисты заинтересуются в том, чтобы выпустить эксклюзивные материалы, которые наверняка найдутся в работе Гарри.

Напомним, летом принц изъявил желание написать собственную книгу. Выход издания запланирован на конец 2022 года.

Ранее мы писали, что Гарри и Меган Маркл выпустили рождественские открытки, на которых впервые показали свою дочь Лилибет.

Отметим, с 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. Сейчас пара воспитывает двухлетнего сына Арчи и дочку Лилибет, которая родилась в этом году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стали известны истинные причины переезда принца Гарри и Меган Маркл в США. Оказывается, супругов возмутил выбор фотографий на столе Елизаветы ІІ во время ее выхода в эфир на ТВ на Рождество.