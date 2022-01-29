Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на двойное свидание известных актеров: названы имена

Герцоги Сассекские, Принц Гарри и Меган Маркл, изъявили желание познакомиться с самой обсуждаемой голливудской парой на данный момент – Томом Холландом и его девушкой Зендаей. Королевские особы пригласили их на встречу, чего актеры явно не ожидали.

Инсайдер, приближенный к голливудским звездам отметил, что они вовсе были "ошарашены", пишет Daily Mail. "Судя по тому, что я слышал, Том и Зендая были довольно озадачены. Он никогда в жизни не встречался с Гарри и не разговаривал с ним, поэтому не знал, чего именно они хотят", – сказал источник (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Причина неожиданной встречи неизвестна, однако в сети ходят слухи, что вполне возможно Меган Маркл хочет привлечь Холланда и Зендею в их социальный проект, производство которого возьмет в свои руки компания Spotify.

Видео дня

Но, эта версия не подтверждена, поэтому возможно они просто являются большими поклонниками "Человека-паука".

Чуть позже стало известно, что встреча состоялась в строжайшей секретности.

К слову, принц Гарри и Меган Маркл дружат со многими голливудскими звездами. Возможно, они пригласили на встречу молодых актеров просто, чтобы пополнить круг своих друзей.

Коротко о знаменитостях:

Принц Гарри (полное имя Генри Чарльз Альберт Дэвид) – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы. У него есть родной брат, принц Уильям.

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Том Холланд (Томас Стэнли Холланд) – английский актер родился в 1996 году в Лондоне. Известен по ролям в фильмах "Ариэтти из страны лилипутов", "Невозможное", "Человек-паук" и другие.

Зендая – 25-летняя американская актриса, певица, танцовщица и модель родом из Калифорнии (США). Полное имя Зендея Мари Штёрмер Коулман. Известна по ролям в кинолентах: "Эм-Джей", "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома", "Танцевальная лихорадка!" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперт по языку тела рассказал, что принц Гарри и Меган Маркл всегда держится за руки во время выхода на публику, поскольку очень привязаны друг к другу и проявляют это тактильно.