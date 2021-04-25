Приходько раскрыла пол и имя новорожденного ребенка

Украинская певица Анастасия Приходько через месяц после рождения третьего ребенка рассказала, что в семье появился мальчик.

Об этом она написала в своем Instagram. Малыша назвали Лука.

"Привет! Меня зовут Лука Александрович и в этот замечательный день хочу поздравить вас с Вербным воскресеньем! А еще я родился ровно месяц назад и у меня тоже сегодня праздник", – подписала фотографию певица.

По ее словам, малыш родился я в День СБУ Украины 25 марта вечером в 19:23 с весом 3, 830 и ростом 55 см.

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