Приходько послала Лорак, Елку и Королеву вслед за русским кораблем: вас ждет самое горячее место в аду

Украинская исполнительница Анастасия Приходько послала вслед за российским кораблем украинских звезд, которые выехали в РФ и молчат о геноциде их соотечественников. Артистка считает, что таким знаменитостям как Ани Лорак, Наташа Королева и Елка подготовлено "самое горячее место в аду".

Также она раскритиковала украинцев, "переобувшихся в полете", чтобы не терять поклонников. Соответствующий комментарий Приходько дала в интервью "УНИАН" (чтобы подывитсия фото, доскролльте до конца страницы).

Певица, с 2014 года призвавшая оборвать все культурные связи с Россией и "наказать предателей", заявила, что презирает желающих "усидеть на двух стульях".

"Я презираю людей, которые пытаются усидеть одной ж*пой на двух стульях. У тебя должна быть позиция, ты должна определиться, на чьей ты стороне. Самое горячее место в аду приготовлено для тех, кто во времена величайших потрясений занял нейтралитет", – пояснила звезда .

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По ее мнению, назвавший себя артистом должен нести в массы правильные идеи, а не открещиваться от оглашения своей позиции.

Приходько добавила, что люди, пишущие композиции о человеческих ценностях, любви и горе разлуки не могут игнорировать войну и прикрываться аполитичностью. В противном случае, по словам певицы, они позорят сцену.

"Если вы взяли на себя ношу артиста, то не надо думать, что вы просто развлекательный персонаж. Вы же поете о любви, расставании, переживаниях. Вы ведь не звери. Вы уже должны понимать, что на вас опираются люди. Нельзя говорить о том, что ты просто поешь и твои песни не имеют никакого отношения к политике. Тогда иди ты со своими песнями за российским военным кораблем", – сказала она.

Также певица выразила уверенность, что звезды по типу Ани Лорак после войны будут громко кричать о своем патриотизме и писать песни по-украински.

"Мне досадно, когда сейчас артисты начинают "переобуться" в полете. Изменив однажды, предадут еще раз", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько призвала отобрать гражданство и все украинские награды от звезд, предавших интересы своей Родины.