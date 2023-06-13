'Позор нации': украинцы 'разнесли' Повалий, которая назвала Россию великой и любимой страной. Фото

Певица украинского происхождения Таисия Повалий, предавшая Родину и поддерживающая геноцид своего же народа, разозлила циничным заявлением. Она поздравила страну-агрессора с Днем России, который отмечался 12 июня, назвав ее великой и любимой. Украинцы буквально уничтожили артистку в комментариях под постом.

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Публикацию вокалистка разместила в Instagram. Путинистка пожелала РФ процветания, закрывая глаза на то, что власть страны каждый день убивает мирных жителей Украины: детей, женщин и стариков; издевается над пленными, уничтожает природу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С праздником, великая Россия! Процветания тебе, любимая страна", – написала предательница в личном блоге. Украинцы отреагировали на поздравления Повалий, оставив множество гневных комментариев. Пользователи сети не понимают, как можно прославлять убийц.

"Как вас только земля носит", "Позор нации", "Как так? Она (Россия) уничтожает украинцев. А эта певичка говорит "любимая страна", "Деньги превыше всего, и ради них люди предают свою Родину. Повалий и Лорак позор украинского народа", "Слов нет... Так свою страну опозорить, и прыгать в России на задних лапках... Сижу и думаю, как так можно?" – пишут люди.

Кроме того, фанатка кремлевского фюрера опубликовала отрывок своего выступления, где она исполняет композицию под названием "Березовый край". В ней поется о Руси, которая является любовью и отрадой.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Таисия Повалий выдала порцию абсурда о Донбассе и Майдане. Путинистка приурочила публикацию к Международному дню защиты детей. По ее словам, она долгое время героически работала над собой, ведь духовный мир личности "может дать шанс человечеству на спасение".

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