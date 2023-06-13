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"Позор нации": украинцы "разнесли" Повалий, которая назвала Россию великой и любимой страной. Фото

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
1,2 т.
'Позор нации': украинцы 'разнесли' Повалий, которая назвала Россию великой и любимой страной. Фото

Певица украинского происхождения Таисия Повалий, предавшая Родину и поддерживающая геноцид своего же народа, разозлила циничным заявлением. Она поздравила страну-агрессора с Днем России, который отмечался 12 июня, назвав ее великой и любимой. Украинцы буквально уничтожили артистку в комментариях под постом.

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Публикацию вокалистка разместила в Instagram. Путинистка пожелала РФ процветания, закрывая глаза на то, что власть страны каждый день убивает мирных жителей Украины: детей, женщин и стариков; издевается над пленными, уничтожает природу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С праздником, великая Россия! Процветания тебе, любимая страна", – написала предательница в личном блоге. Украинцы отреагировали на поздравления Повалий, оставив множество гневных комментариев. Пользователи сети не понимают, как можно прославлять убийц.

"Позор нации": украинцы "разнесли" Повалий, которая назвала Россию великой и любимой страной. Фото

"Как вас только земля носит", "Позор нации", "Как так? Она (Россия) уничтожает украинцев. А эта певичка говорит "любимая страна", "Деньги превыше всего, и ради них люди предают свою Родину. Повалий и Лорак позор украинского народа", "Слов нет... Так свою страну опозорить, и прыгать в России на задних лапках... Сижу и думаю, как так можно?" – пишут люди.

"Позор нации": украинцы "разнесли" Повалий, которая назвала Россию великой и любимой страной. Фото
"Позор нации": украинцы "разнесли" Повалий, которая назвала Россию великой и любимой страной. Фото
"Позор нации": украинцы "разнесли" Повалий, которая назвала Россию великой и любимой страной. Фото

Кроме того, фанатка кремлевского фюрера опубликовала отрывок своего выступления, где она исполняет композицию под названием "Березовый край". В ней поется о Руси, которая является любовью и отрадой.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Таисия Повалий выдала порцию абсурда о Донбассе и Майдане. Путинистка приурочила публикацию к Международному дню защиты детей. По ее словам, она долгое время героически работала над собой, ведь духовный мир личности "может дать шанс человечеству на спасение".

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