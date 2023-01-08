Позитив посвятил свою новую татуировку отключениям света в Украине. Фото

Украинский рэпер Алексей Завгородний, более известный как Позитив, сделал новую символическую татуировку. Он посвятил ее выключениям света в Украине, а точнее устройству, которое помогает бороться с темнотой – генератору.

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Тату музыкант разместил на задней стороне своей правой руки, и даже придумал для нее название – "Святой Генератор". Фотографиями из салона артист поделился на личной странице в Instagram.

Машина, спасающая во время отключения электроэнергии, без которой теперь сложно представить жизнь современного украинца, изображена на теле Позитива с ангельскими крыльями и нимбом.

"Эта никогда не нужная штуковина в прошлом – сегодня для меня и многих украинцев стала неотъемлемой частью жизни. Инструментом для творчества, написания песен, для связи с родными, коннекта с миром. Я очень надеюсь, что придет время, когда оно останется только в моих воспоминаниях и на руке", – объяснил замысел эскиза рэпер.

Оригинальную идею оценили и поклонники знаменитости. В комментариях они оставляли: "Мне нравится", "А что, прикольно", "Красиво получилось", "Ты в своем стиле". "Это огонь".

Как писал OBOZREVATEL, ранее свою новую патриотическую татуировку показал музыкант Сергей Бабкин. Он сделал ее после возвращения в Украину из благотворительного тура. Артист выбрал знаковую для себя и родину аббревиатуру.

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