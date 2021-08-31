Появились новые факты о последних днях принцессы Дианы: что она сказала в момент аварии

Последние слова принцесса Уэльская Диана произнесла после того, как ее парня Доди Файеда вытащили из машины. "Боже мой, что случилось?" – воскликнула она.

Затем ее вытащили из Mercedes S280, но в скором времени сердце принцессы перестало биться. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Последние дни жизни Леди Ди были напряженными, заявляют журналисты. Ее преследовали папарацци, которые хотели сделать кадр принцессы с новым бойфрендом.

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Чтобы как-то отвлечься от этой ситуации, она приняла решение отправиться на каникулы в Париж со своим возлюбленным Доди Файедом. Однако эта поездка стала для пары последней.

Утром 31 августа 1997 года принцесса Диана попала в смертельную аварию на подземном переходе Пон-де-л'Альма в Париже. Получив медицинскую помощь на месте, ее отвезли ​​в больницу Питье-Сальпетриер. Леди Ди перенесла две остановки сердца и сильное внутреннее кровотечение. В 4 часа утра ее сердце остановилось навсегда.

Машину, в которой ехала принцесса Диана, преследовали папарацци за несколько минут до крушения. Позднее выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Принцесса Диана встречалась с Доди Файедом – 42-летним кинопродюсером и сыном египетского миллиардера Мохамеда Аль-Файеда. Мужчина создал продюсерскую компанию, которая помогла профинансировать шесть голливудских фильмов, в том числе "Крюк" с Дастином Хоффманом в главной роли, "Алая буква" с Деми Мур в главной роли и "Огненные колесницы", получившие премию Оскар за лучший фильм в 1981 году.

Незадолго до аварии Диана поговорила со своим сыном принцем Уильямом, дворецким Полом Барреллом и близкой подругой Сьюзи Кассем.

Она также позвонила своему доверенному лицу и королевскому корреспонденту The Mail Ричарду Кею.

"Она была немного взволнована. Ее планы пошли наперекосяк. Ей не терпелось вернуться домой, чтобы увидеться с сыновьями. И днем, когда папарацци гонялись за ними, когда они прибыли в Париж... Она чувствовала себя очень некомфортно. Ее последние слова в мой адрес были примерно такими: "Вы много работали. Выспитесь, отключите телефон. Я поговорю с вами завтра, а мы встретимся в понедельник", – вспоминал позже Кей последний разговор с Леди Ди.

Известно, что владельцем машины, в которой умерла принцесса Диана, является Жан-Франсуа Муса. После аварии мужчина объявил, что хочет отдать обломки автомобиля в американский музей. Он сказал, что машина по-прежнему принадлежит ему по закону, хотя он не видел ее почти 20 лет.

На самом деле местонахождение автомобиля остается загадкой. Хранившийся где-то во Франции после аварии, Mercedes был отправлен в Лондон в 2005 году для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 24 года назад, 31 августа, умерла принцесса Диана. Похоронили ее только 6 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Тело леди Ди в последний путь проводили около трех млн человек, а 2,5 млрд смотрели трансляцию прощания по телевизору.