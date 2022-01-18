Поцелуй с Ефросининой, сплетни и танцы до утра. Как Оля Полякова отпраздновала свои 38 лет

Эпатажная украинская певица и актриса Оля Полякова вчера, 17 января, громко отметила свой 38-й день рождения. Поздравить "Королеву ночи" пришли ее звездные коллеги и друзья, с которыми именинница до поздней ночи танцевала под собственные песни.

Среди гостей главной блондинки отечественной эстрады можно заметить телеведущих Машу Ефросинину, Лесю Никитюк, Катю Осадчую с супругом Юрием Горбуновым, певицу Дашу Астафьеву, дизайнера Андре Тана, фотографа Соню Плакидюк и многих других. Гулянье проходило в одном из киевских ресторанов. OBOZREVATEL собрал самые интересные Instagram-stories приглашенных звезд с праздника артистки.

Не могла не прийти на день рождения подруги и коллеги Мария Ефросинина. Вместе с Поляковой в 2021 году они создали авторский проект на YouTube под названием "Взрослые девочки", который собрал вокруг себя широкую аудиторию. По соцсетям знаменитостей можно понять, что они сильно сдружились в последнее время. На празднике телеведущая вручила подарок вокалистке и страстно поцеловала ее в губы.

Видео дня

Также Ефросинина опубликовала общий кадр с мужьями "взрослых девочек", назвав их главными героями YouTube-шоу, поскольку в нем они зачастую обсуждают личную и интимную жизнь с мужчинами.

В компании популярного фотографа Сони Плакидюк и секс-символа украинской сцены Даши Астафьевой именинница без стеснений танцевала под собственные треки.

В это время поклонники могли отчетливо рассмотреть образ Поляковой. Для празднования она выбрала мерцающее мини-платье с длинным рукавом и закрытым горлом. В нем она уже появлялась в одном из выпусков второго сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина", где певица занимает должность звездного детектива.

Телеведущая Леся Никитюк преподнесла в качестве подарка домашнее растение в горшке. Кроме того, она научила Вадима Полякова, мужа вокалистки, пить с локтя за здоровье и красоту супруги.

Екатерина Осадчая, которая выбрала для праздника стильный костюм синего цвета, произнесла душевный тост.

"Даже если бы тебе не платили деньги за выступления и концерты, ты бы продолжала этим заниматься. Потому что ты такой человек. Пускай в тебе никогда не угасает твой внутренний огонь", – произнесла ведущая "Світського життя".

Ольга отметила, что ранее она не только выступала бесплатно, но и сама платила за то, чтобы выйти на сцену.

"У вас просто не было мужа богатого, которого вы разорили на этой теме", – пошутила артистка.

На десерт Полякова получила несменный атрибут дней рождений – праздничный торт с собственным изображением. Вокалистка, как искренний маленький ребенок, загадала желание и задула свечи.

Украинский модельер Андре Тан также заснял, как известные женщины болтали за праздничным столом, обсуждая, по версии дизайнера, последние сплетни.

Стоит отметить, что в соцсетях "Королеву" также поздравило большое количество коллег и поклонников. Особое внимание привлек пост российского певца Филиппа Киркорова, который написал пожелания Поляковой на украинском языке, а также опубликовал трогательное и забавное видео с исполнительницей.

"Вітаю тебе з Днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного – здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням дівчаткам. Твій друг, Король Сонця, Філіп", – написал музыкант.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – 38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Маша Полякова одной из первых поздравила звездную маму с днем рождения. Ночью она исполнила ей популярный хит и сыграла на гитаре.