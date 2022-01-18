Поцелуй с Ефросининой, сплетни и танцы до утра. Как Оля Полякова отпраздновала свои 38 лет

Анна Кравчук
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Поцелуй с Ефросининой, сплетни и танцы до утра. Как Оля Полякова отпраздновала свои 38 лет

Эпатажная украинская певица и актриса Оля Полякова вчера, 17 января, громко отметила свой 38-й день рождения. Поздравить "Королеву ночи" пришли ее звездные коллеги и друзья, с которыми именинница до поздней ночи танцевала под собственные песни.

Среди гостей главной блондинки отечественной эстрады можно заметить телеведущих Машу Ефросинину, Лесю Никитюк, Катю Осадчую с супругом Юрием Горбуновым, певицу Дашу Астафьеву, дизайнера Андре Тана, фотографа Соню Плакидюк и многих других. Гулянье проходило в одном из киевских ресторанов. OBOZREVATEL собрал самые интересные Instagram-stories приглашенных звезд с праздника артистки.

Не могла не прийти на день рождения подруги и коллеги Мария Ефросинина. Вместе с Поляковой в 2021 году они создали авторский проект на YouTube под названием "Взрослые девочки", который собрал вокруг себя широкую аудиторию. По соцсетям знаменитостей можно понять, что они сильно сдружились в последнее время. На празднике телеведущая вручила подарок вокалистке и страстно поцеловала ее в губы.

Видео дня
Поздравление Маши Ефросининой и ведущего Алексея Суханова

Также Ефросинина опубликовала общий кадр с мужьями "взрослых девочек", назвав их главными героями YouTube-шоу, поскольку в нем они зачастую обсуждают личную и интимную жизнь с мужчинами.

Полякова и Ефросинина с мужьями

В компании популярного фотографа Сони Плакидюк и секс-символа украинской сцены Даши Астафьевой именинница без стеснений танцевала под собственные треки.

Звездные гостьи на дне рождении Поляковой

В это время поклонники могли отчетливо рассмотреть образ Поляковой. Для празднования она выбрала мерцающее мини-платье с длинным рукавом и закрытым горлом. В нем она уже появлялась в одном из выпусков второго сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина", где певица занимает должность звездного детектива.

Полякова танцевала под собственные треки

Телеведущая Леся Никитюк преподнесла в качестве подарка домашнее растение в горшке. Кроме того, она научила Вадима Полякова, мужа вокалистки, пить с локтя за здоровье и красоту супруги.

Леся Никитюк учит Вадима Полякова пить за супругу

Екатерина Осадчая, которая выбрала для праздника стильный костюм синего цвета, произнесла душевный тост.

"Даже если бы тебе не платили деньги за выступления и концерты, ты бы продолжала этим заниматься. Потому что ты такой человек. Пускай в тебе никогда не угасает твой внутренний огонь", – произнесла ведущая "Світського життя".

Катя Осадчая поздравила Полякову

Ольга отметила, что ранее она не только выступала бесплатно, но и сама платила за то, чтобы выйти на сцену.

"У вас просто не было мужа богатого, которого вы разорили на этой теме", – пошутила артистка.

На десерт Полякова получила несменный атрибут дней рождений – праздничный торт с собственным изображением. Вокалистка, как искренний маленький ребенок, загадала желание и задула свечи.

Торт Оли Поляковой на 38-й день рождения

Украинский модельер Андре Тан также заснял, как известные женщины болтали за праздничным столом, обсуждая, по версии дизайнера, последние сплетни.

Звездные гостьи на дне рождении Поляковой

Стоит отметить, что в соцсетях "Королеву" также поздравило большое количество коллег и поклонников. Особое внимание привлек пост российского певца Филиппа Киркорова, который написал пожелания Поляковой на украинском языке, а также опубликовал трогательное и забавное видео с исполнительницей.

"Вітаю тебе з Днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного – здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням дівчаткам. Твій друг, Король Сонця, Філіп", – написал музыкант.

Коротко о знаменитости:

  • Оля Полякова – 38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Маша Полякова одной из первых поздравила звездную маму с днем рождения. Ночью она исполнила ей популярный хит и сыграла на гитаре.

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