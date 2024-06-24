Потратили на собаку больше, чем на прислугу: самая богатая семья Великобритании попала в громкий скандал. Дело уже в суде

Появились новые подробности скандала с участием самой богатой семьи Великобритании, которую накануне осудили за эксплуатацию персонала. Оказывается, члены семьи тратили на свою собаку больше средств, чем выплачивали рабочим. В настоящее время делом занимается Швейцарский суд.

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По словам прокурора Ива Бертосса, миллиардер заплатил одному сотруднику менее 8 долларов (приблизительно 310 гривен) за рабочую смену, продолжавшуюся целых 18 часов. Бертосса указал на документ под названием "Домашние животные", который, по его словам, демонстрирует: семья тратила 9632 доллара (около 390 тысяч гривен) в год на своего любимца. Об этом сообщает Daily Mail.

Прокурор отметил, что семья эксплуатировала домашний персонал и ограничивала их свободу, ссылаясь на показания работников, а также доказательства, предоставленные в ходе его расследования. Иск был подан против четырех членов семьи, бизнесмена Пракаша Хиндуджи, его жены Камал, их сына Аджая и его жены Намраты, чьи адвокаты заявили, что они не признают свою вину.

Состояние членов семьи оценивают в 47 миллиардов долларов. Им предъявлены обвинения в торговле людьми, которые сосредотачиваются на заявлениях, что они незаконно ввозили и вывозили сотрудников из Швейцарии после конфискации их паспортов.

Работникам также не разрешалось покидать дом своего работодателя без разрешения, и они получали деньги за работу индийской валютой, в то время не имея швейцарских франков, что ограничивало свободу в стране.

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