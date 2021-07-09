Потап заявил, что не знает, кто такая Тина Кароль: она ответила. Видео

В сети разместили ролик, на котором украинский исполнитель Потап (Алексей Потапенко) сказал, что не знает такую певицу, как Тину Кароль. Его коллеги из группы Mozgi также поддержали знаменитость.

Потап отметил, что его группа "никогда не бывает хедлайнерами". Затем журналист задал вопрос: "А Тина Кароль?", на что продюсер заявил, что он не знает такую. Соответствующее видео опубликовали на странице в Instagram MUZVAR (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы не знаем, кто это. Нам все равно, когда мы выступаем, это группа Mozgi – она отдельная. Кто такая Тина Кароль? Если перевернуть обратно, то получится Кароль Тина. Мы просто после карантина", – таким образом пошутил Потап.

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Отметим, что Кароль уже отреагировала на высказывания Потапа и спросила у него: "Амнезия?".

Коротко о знаменитостях:

Потап – украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни", а также учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Светлана Лобода публично высмеяли выступление певицы Тины Кароль, чем вызвали негодование у поклонников звезды и повеселили своих коллег – Ольгу Полякову и Надю Дорофееву.