Потап воззвал к совести российских звезд: Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь... Неужели это не повод доказать, что вы – Человек?

Украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) после трагедий в Буче, Ирпене, Гостомеле и Мариуполе в очередной раз обратился к представителям российского шоу-бизнеса с призывом прекратить по методичке переписывать посты о патриотизме. Рэпер не понимает, почему звезды пользуются своим влиянием на массы именно таким образом, поддерживая войну.

Соответствующий пост Потап опубликовал на личной странице в Instagram. Он взывает к совести российских знаменитостей, которые поддерживают машину пропаганды Кремля.

"Так по мановению волшебной палочки замолчать, всем, одновременно или переписывать по методичке посты о патриотизме в те самые дни, когда Ваша страна стала террористом №1 на планете Земля, под руководством шизофреника из бункера… Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь – кровь, насилие, жестокость и смерти", – написал продюсер.

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Потап недоумевает, почему представители российского шоу-бизнеса не пользуются своими опытом и славой для освещения правды о войне России против Украины.

"Да… будет больно, страшно, тяжело, но вы всегда себя будете уважать за то, что посмели быть Человеком! За то, что можете сказать!" – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Потап в стихах ответил пропагандисту Сергею Безрукову, абсурдно пригрозившему украинцам смертью на российских землях. Несмотря на утверждение путиниста, рэп-исполнитель подчеркнул, что россияне – враги украинского народа.