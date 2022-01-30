Потап рассказал о конфликте с Тиной Кароль: пришлось извиняться лично

Украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко рассказал, чем завершился его конфликт с коллегой по сцене Тиной Кароль. Летом 2021-го на музыкальном фестивале Atlas Weekend, где выступала певица и группа MOZGI, участники коллектива неудачно пошутили про артистку, чем обидели ее.

О том, что Потапу пришлось извиняться лично за саркастический юмор, он рассказал в интервью программы "Неймовірна правда про зірок" (СТБ). Кроме того, музыкант сравнил поп-диву с Иисусом Христом.

Во время фестиваля в оном из интервью Потапу задали вопрос касательно Кароль. На что он ответил: "Кто это такая?". Другие участники коллектива его поддержали, начав придумывать каламбуры с именем певицы: "Буратино, Карантина, Король Тина".

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Неудачная шутка задела чувства исполнительницы, поэтому она опубликовала в своих Instagram-stories язвительный ответ: "Амнезия? Почему стыдно мне? Название группы полная противоположность действительности".

Алексей Потапенко признался, что не хотел конфликтовать с коллегой, поэтому сразу же извинился за свои слова и рифмы других участников группы.

"Как можно забыть, кто такая Тина Кароль?! Это то же, что забыть, кто такой Иисус Христос. Это такая просто шутка была. Опять неудачная. Пришлось лично просить прощение. Извинился, да", – сообщил музыкант.

Коротко о знаменитостях:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – 37-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в Магаданской области (РФ). Была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Воспитывает от него сына Вениамина.

Потап (Алексей Потапенко) – 40-летний украинский продюсер, автор и исполнитель песен. Родом из Киева. Заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни". Учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment. В браке с Настей Каменских с 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль появилась на публике в платье двухлетней давности от лондонского дизайнера David Koma. Звезда выступила на частной вечеринке.