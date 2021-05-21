Потап решил удивить поклонников и выпустил серьезную песню: меня настоящего вы не видели

Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) презентовал первую песню из сольного альбома "Без рекламы". Романтический трек называется "Ровно".

В недавнем видеомонологе артист признался, что таким настоящим, каким он будет в новом альбоме, его никогда не видели и не слышали (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Это признание, посвящение женщинам – сильные мужские слова, адресованные той, с кем хочется прожить всю жизнь. "Ровно" ведет нас на пати любви, на годовщину отношений – и неважно, сколько будет этих годовщин, главное – с ней. "Ровно" – не значит без бурь и страстей, "Ровно" – это значит всю жизнь", – отметил Потап.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап заявил, что со своей супругой, певицей Настей Каменских он женился трижды. Первый раз пара расписалась в Лас-Вегасе, второй – в Украине.