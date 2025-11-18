Последний секс и жуткое предчувствие в 3 часа ночи: какую жестокую шутку судьба сыграла с супругами Кеннеди перед убийством президента

За месяц до убийства 35-го президента США Джона Кеннеди его брак с тогдашней первой леди Жаклин переживал самый неожиданный перелом. После лет измен, скандалов и унижений между ними внезапно наступила близость, которой не было с самой свадьбы.

Пара, об отношениях которой Америка шептала десятилетиями, впервые за много лет действительно влюбилась друг в друга – и именно тогда судьба готовила жесточайший удар. Как пишет Daily Mail со ссылкой на книгу "JFK: Публичное, личное, тайное", в октябре 1963 года, за месяц до убийства, Кеннеди провел одно из последних совместных воскресений с женой – прогулку по пляжу и тихую домашнюю сцену, которую соседи вспоминали как "интимную и по-настоящему любящую".

Это резко контрастировало с прошлым супругов, изменами президента и публичными унижениями для Жаклин.

Скандальные романы: стюардесса, аборт и разбитый брак

Романтические связи Кеннеди годами разрушали брак. Самым драматичным стал роман с Джоан Лундберг, стюардессой из трейлерного парка, с которой президент завязал опасную близость еще во время каденции сенатора. Ее беременность могла уничтожить брак: разгневанная Жаклин уже готовила развод, а спасло союз только вмешательство отца Кеннеди и щедрое финансовое предложение.

Позже Кеннеди признавался друзьям, что тот эпизод стал "позорной точкой невозврата", после которой он поклялся больше не рисковать браком.

Но кратковременные романтические "эпизоды" продолжились – в Белом доме фиксировали визиты Джуди Кэмпбелл и Мэри Мейер. Жаклин, зная об изменах, следила за звонками, нанимала секретарш-"шпионок" и ставила ультиматумы. В один момент президент должен был выбирать: "Или она, или я", – сказала первая леди о Мейер. Он выбрал жену.

Переломный момент: смерть сына и горькие признания

В августе 1963 года их преждевременно рожденный сын Патрик умер. Для Кеннеди это стало шоком, который изменил его взгляд на брак и собственную жизнь. Он признавался родственникам, что чувствует вину за годы неверности, и называл себя "позорным человеком", которого Бог наказал.

По словам близких, именно тогда Джон Кеннеди впервые начал говорить, что "любит Жаклин и не хочет потерять ее никогда". Окружающие замечали изменения: президент стал нежнее, внимательнее и перестал прятать эмоции.

Последний месяц вместе: ночь в гамаке, объятия и запоздалая любовь

За несколько недель до поездки в Техас Кеннеди внезапно отказался от очередной измены с Мэри Мейер, вызвав знакомую женщину в Белый дом, но так и не пригласив ее к себе. Друзья называли это "кризисом совести", которого от него никто не ожидал.

"Нет, черт возьми. Я этого не сделаю. С этим покончено", – пересказывал слова Кеннеди его друг, сенатор-демократ Джордж Смазерс.

Той же ночью он поехал к жене. Там они провели романтический вечер в гамаке, наблюдая за закатом – сцена, которую первая леди позже назовет "первым моментом, когда она действительно почувствовала себя любимой".

Они говорили о будущем, планировали возобновить брачные обеты осенью 1964 года, а за два месяца до трагедии, убийства президента, тайно обменялись подарками: он – изумрудным кольцом, она – медалью Святого Христофора.

Тогда Кеннеди в последний раз стал перед женой на одно колено и фактически "признавался в любви", впервые по-настоящему.

Жуткая ночь в Форт-Уорте

Перед поездкой в Техас Жаклин, которая когда-то чувствовала себя незаметной, осознала, что стала неотъемлемой частью мощной политической команды. Она согласилась сопровождать мужа в Далласе, где уже на следующий день его убьют.

Последняя ночь перед трагедией, 21 ноября 1963 года, состоялась в отеле "Техас" в Форт-Уорте. После изнурительного дня кампании, они были уставшие. Однако, прежде чем лечь спать, Джон зашел к Жаклин.

"Ты сегодня была замечательной", – сказал он, крепко обняв ее.

Несмотря на отдельные спальни в смежных комнатах, около 3 часов ночи Жаклин резко проснулась.

"Она знала, что ей нужно быть с Джоном. Она просто знала. Она не знала, как иначе это объяснить", – вспоминала ее мать.

Первая леди подошла к его двери, вошла в спальню и залезла к нему в постель. В ту тревожную ночь был их последний секс.

Днем 22 ноября 1963 года, в Далласе, счастливый президент Кеннеди улыбнулся Жаклин. Через мгновение раздались выстрелы. Пуля попала в шею и голову.

Жаклин, чей розовый костюм Chanel был забрызган кровью мужа, до последнего стояла рядом с ним в больнице. Она отказалась от успокоительного и, стоя рядом с накрытым телом, поцеловала его в губы.

В этом окровавленном костюме, символе ее преданности, она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, когда он принимал присягу. Ее фраза: "Пусть все видят, что они сделали с ним", навеки вписалась в историю.

Ранее OBOZ.UA писал, почему умерло трое детей 35-го президента США Джона Кеннеди и как сложилась жизнь его единственной живой дочери. Некоторые считают, что "проклятие" на род политика накликал его отец, Джозеф Кеннеди-старший.

