''Поскользнулась и перелом'': Саливанчук заставила фанов понервничать, показав изуродованное лицо

Украинская актриса, звезда сериалов "Свати" и "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук серьезно травмировалась, когда забирала сына со школы. Жена экс-продюсера "Квартал-95" рассказала, что она поскользнулась и ударилась носом об ступеньку. Знаменитость показала себя из кабинета врача, шокировав фанатов внешним видом.

Видео дня

Об инциденте украинка сообщила в Instagram-stories. По ее словам, она получила сотрясение мозга и сломала нос. На воскресенье у Саливанчук был запланирован прямой эфир на "1+1", только теперь девушка сомневается, что она может появиться на экране в таком виде (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Несправедливость жизни. Хотела забрать сына со школы и упала, поскользнулась, лицом об ступеньку и перелом. Я врачу говорю, что у меня в воскресенье прямой эфир на "1+1", потому я плачу. А он мне говорит, что и так красивая", – вышла на связь с аудиторией Анна, расплакавшись во время своей истории.

Утром 11 февраля актриса продемонстрировала, как она выглядит после несчастного случая. Селебрити появилась перед подписчиками с детьми, отметив, что стала похожа на персонажей из фильма "Аватар". "Ну что, Глеб, я еще больше опухла или нет? Ну такое себе. Я реально похожа на аватаров, переносица как у них, только хвоста не хватает", – написала Саливанчук, стараясь сохранять боевой настрой.

Артистке прописали гормональные уколы для того, чтобы быстрее снять отек, но она отказалась от медикаментов, так как придерживается диеты и старается скинуть вес. Сыновья Ани поддерживают звездную маму, убеждая, что через несколько дней все последствия падения исчезнут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Саливанчук поделилась, что ее супруг, народный депутат Александр Божков, с коллегами надеются на скорейшее окончание войны. Политические деятели между собой обсуждают возможность победы Украины уже весной 2023 года. Сама же знаменитость утверждает, что ничего не смыслит в политике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!