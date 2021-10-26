Попавший в 'Миротворец' украинский продюсер сказал, чей Крым

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш, известный своими скандальными заявлениями о конфликте на Донбассе, определился с тем, кому действительно принадлежит Крым. Артисту понадобилось время, чтобы понять, что полуостров на самом деле оккупирован.

Своей новой точкой зрения бывший лидер группы "Грибы" поделился с Дмитрием Гордоном в эксклюзивном интервью. Напомним, что Бардаш в 2019 году попал в базу "Миротворца " за антиукраинские заявления российскому журналисту Юрию Дудю.

"Я не буду спрашивать у вас чей Крым, я спрошу: вы для себя поняли чей он?", – поинтересовался интервьюер.

"Спасибо за вопрос. В слове "поняли" есть определенный период времени, который пошел на осознание. Это 100%. Для меня Крым, конечно, украинский. Всегда им был и должен оставаться. Как может быть по-другому? Пришли люди и просто его забрали", – ответил музыкант.

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Ранее Юрий заявлял, что жители полуострова не были против того, чтобы их земли оккупировали, ведь не сопротивлялись.

"Я помню, когда Гитлер по Испании шел, люди с гранатами на него выходили. Взрывались люди. Такого, вроде бы, в Крыму не было", – говорил Бардаш год назад.

Добавим:

Юрий Бардаш – украинский основатель и продюсер русскоязычных проектов "Quest Pistols", "Quest Pistols Show", "Грибы", "Нервы" и Луна;

Родился и вырос в Донецкой области;

После начала российской агрессии активно выступал на территории РФ. Считал, что русскоязычное население притесняют и выступал против переименования улиц, архитектурных памяток и т.д.

OBOZREVATEL также сообщал, что в сети раскритиковали пророссийского музыканта за его слова о Донецке, Луганске и Крыме. Бардаша назвали "сепаратистом", "ватником" и посоветовали лучше изучить тему.