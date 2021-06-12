Пономарев показал редкий кадр с повзрослевшей дочерью

Украинский эстрадный певец и композитор Александр Пономарев опубликовал редкий семейный кадр со своей 23-летней дочерью Евгенией от первого брака с продюсером Аленой Мозговой.

Соответствующий кадр появился на официальной странице в Instagram Пономарева. На фото отец с дочерью лежат в траве и мило улыбаются. Александр и Евгения были запечатлены в легких летних нарядах и солнцезащитных очках.

"Ко мне приехала дочь и мы вместе поздравляем вас с Праздником Вознесения Христова", – написал артист в Instagram.

Видео дня

Фанаты пришли в восторг от редкого кадра с дочерью и отметили, что она очень похожа на звездного папу.

"Как сверстники", "Дочь красавица, вы похожи", "Брат и сестра", – писали под фото пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

Александр Пономарев – украинский эстрадный певец, композитор, актер, продюсер, автор песен. Народный артист Украины.

Артист на протяжении 10 лет встречался с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового Аленой. У пары появилось двое детей – дочь Евгения и сын Александр Белоус (он позже взял фамилию матери).

В 2006 году певец женился на Виктории Мартынюк, которая родила ему сына Александра в 2007 году. В 2011 году их брак распался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Пономарев опубликовал архивное фото, на котором сравнил себя 14-летнего с сыном Сашей.