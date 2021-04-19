Пономарев душевно спел известный хит с участником "Голосу країни-11". Видео
В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" выступил участник Сергей Нейчев и украинский певец Александр Пономарев – они спели песню "Варто чи ні".
Парень посвятил трогательное исполнение своей супруге, с которой недавно поженился и ждет ребенка. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Так, Нейчев и Пономарев появились в черных классических костюмах и белых рубашках. Они нежно и душевно выступили с легендарным хитом, и в результате покорили сердца не только зрителей, но и звездных судей.
Кроме того, многие отметили, что голоса мужчин хорошо сочетаются и Нейчев точно может стать новым победителем шоу. После онлайн-голосования стало известно, что в суперфинал из команды Винника выходит именно этот участник.
"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 11 апреля, в двенадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница из команды Олега Винника Галина Курышко, которая исполнила легендарный хит Нины Матвиенко – "Квітка-душа".
Во время двенадцатого выпуска популярного украинского шоу "Голос країни-11" участница из команды Тины Кароль, певица Мила Нитич чувственно спела хит Лары Фабиан – "Malade".