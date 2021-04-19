Пономарев душевно спел известный хит с участником 'Голосу країни-11'. Видео

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" выступил участник Сергей Нейчев и украинский певец Александр Пономарев – они спели песню "Варто чи ні".

Парень посвятил трогательное исполнение своей супруге, с которой недавно поженился и ждет ребенка. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, Нейчев и Пономарев появились в черных классических костюмах и белых рубашках. Они нежно и душевно выступили с легендарным хитом, и в результате покорили сердца не только зрителей, но и звездных судей.

Кроме того, многие отметили, что голоса мужчин хорошо сочетаются и Нейчев точно может стать новым победителем шоу. После онлайн-голосования стало известно, что в суперфинал из команды Винника выходит именно этот участник.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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